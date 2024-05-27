Колумбія вивчає затонуле судно XVIII століття з королівськими скарбами на 20 млрд доларів

Колумбія розпочала дослідження затонулого іспанського галеона XVIII століття "Сан-Хосе", відомого як "Святий грааль кораблетрощ". Це судно перевозило один із найцінніших вантажів в історії людства, який зараз оцінюється в приблизно в 20 мільярдів доларів.

Про це повідомляє The Telegraph.

У червні 1708 року "Сан-Хосе", завантажений золотом, сріблом, дорогоцінним камінням та ювелірними виробами з латиноамериканських колоній, вирушив до Іспанії, щоб доставити кошти іспанському королю для фінансування війни проти Британії. Проте судно зазнало атаки британської флотилії та затонуло біля колумбійського порту Картахена. На борту було 600 моряків.

Пошуки галеона тривали багато років, і лише у грудні 2015 року Колумбія офіційно заявила, що команді водолазів вдалося знайти "Сан-Хосе" на глибині понад 900 метрів. Це ускладнює обстеження артефактів, на які є чимало претендентів. Уряд Колумбії оголосив місце дослідження "національною охоронною територією".

Підводні артефакти, знайдені на місці затонулого іспанського галеона Фото: COLOMBIAN NAVY/REUTERS

На першому етапі проєкту вчені зосередилися на фотографуванні галеона за допомогою дистанційних датчиків, повідомили в Колумбійському інституті антропології та історії. Отримані результати можуть прокласти шлях для подальших досліджень та збору археологічних матеріалів з місця кораблетрощі.

Дослідники планують залучити підводне судно з технологіями акустичного позиціювання, а також апарат дистанційного керування з різними датчиками й інструментами, які зможуть спуститися до місця, де затонув галеон. Розкопки на першому етапі проводити не будуть.

Міністр культури Колумбії Хуан Давид Корреа назвав дослідницьку експедицію "безпрецедентною". За його словами, вивчення галеона допоможе краще зрозуміти історію й культуру країни, а також надасть інформацію про економічний, соціальний і політичний клімат Європи початку XVIII століття.

Відкриття "Сан-Хосе" спровокувало міжнародну судову тяганину, адже судно було іспанським, вантаж перевозило з території сучасної Болівії, а затонуло у водах, які зараз належать Колумбії.

Наразі на скарб претендують Колумбія, Іспанія, Перу, місцеві громади, нащадки шахтарів, які видобували скарби, та компанія Glocca Morra, яка заявляє, що знайшла затонулий галеон ще у 1981 році. Остаточне рішення буде ухвалено міжнародним арбітром у Лондоні.

Раніше біля Філіппін знайшли уламки субмарини, яка потопила найбільше японських кораблів у Другій світовій.