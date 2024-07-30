На Оболонському острові знищили вікові дерева: прокуратура відкрила провадження

Оболонська окружна прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження через масове знищення природного середовища на Оболонському острові в Києві.

Йдеться про ділянку ландшафтного парку "Дніпровські острови", яку розчистили під час будівництва мосту-хвилі, повідомляє Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ).

"Під час будівництва мосту-хвилі на острові незаконно та чи за незаконними документами було зрубано біля 200 вікових дерев та понад 1000 кущів, знищено біотопи кажанів (близько 40 місць), а також знищено фрагменти вологих та заболочених лук площею 5 га. При цьому знищена популяція півників сибірських, внесених до Червоної книги України – близько 100 рослин", – перелічив директор КЕКЦ Володимир Борейко.

Він додав, що бульдозерами та іншою технікою знищено шар ґрунту на ділянці у 14 га. Загальна сума збитків для екології становить 1,5 млн гривень.

Будівництво моста-хвилі КЕКЦ

ВІДЕО ДНЯ

Володимир Борейко наголосив, що відповідальність за це правопорушення має понести комунальне підприємство "Плесо", яке є землекористувачем Оболонського острова впродовж 20 років.

У Київській міській прокуратурі у коментарі для "УП.Життя" додали, що наразі розпочали кримінальну справу за статтею 246 ч. 3 про незаконну порубку лісу. Наразі ведеться слідство.