У соцмережах захейтили створений МЗС цифровий аватар Вікторію за колір шкіри

Соцмережами пронеслася хвиля хейту щодо кольору шкіри створеного Міністерством закордонних справ ШІ-аватара Вікторії.

Це перша в історії цифрова особа, зроблена за допомогою штучного інтелекту, яка коментуватиме консульську інформацію для медіа.

Прототипом для представниці МЗС з консульських питань Вікторії Ші стала українська співачка Розалі Номбре, яку команда проєкту відзняла та оцифрувала.

"Моє імʼя символізує нашу головну мету – перемогу України, а прізвище – штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України", – зазначила Вікторія Ші в своєму відеозверненні.

Однак люди у соцмережах почали висловлювати расистські коментарі на адресу аватара, звертаючи увагу на її колір шкіри.

"Обурює те, що Україну та все українське розтоптують та стирають, використовуючи психологію впливу на підсвідомість. Іншими словами – етнічних українців нам не показують ні з телевізора, ні в паспорті (також прибрали по батькові – а це ідентифікація і традиція) і ШІ теж представляє НЕ українка", – обурився користувач з ніком @olegk.8932 у коментарях до відео з ШІ.

"Україну має представляти аватар на основі українки – слов'янки. І для цього не обов'язково брати за основу реальну людину. ШІ сам згенерує досить якісного персонажа", – додав ще один коментатор.

Інші користувачі стримувалися ще менше і просто писали образи на адресу аватара та самої Розалі.

Розалі Номбре @rosali_kovbasa/Instagram

Як розповіла співачка на своїй сторінці в Instagram, хейту такого масштабного вона не очікувала.

"Я вже давно знайома з тими печерними людьми, які зі своїх сховищ пишуть анонімні смс-ки в інтернеті. Мене здивувало інше. Вони писали: "Не могли взяти українку?" Це означає, що українці не розуміють, хто такі українці. 11-й рік війни… Українці – це не раса. Нація – політичний конструкт, і всі, хто набуває громадянства України або народжується з ним, як би вони не виглядали, є українцями. Люди цього не розуміють", – наголосила Розалі.

Також вона додала, що тенденція до расистських висловлювань у нашій країні її гнітить.

Водночас Розалі опублікувала коментарі підтримки та слова вибачення, зокрема: "Вибач за коментарі неадекватних українців. Сподіваюсь, що більшість тобі написали – то це боти русні".

Скрін з Instagram Розалі

Розалі Номбре родом із Донецька, довгий час жила у Харкові. Наразі дівчина займається блогерством, моделінгом та співає.