Квіти та рослини для ідеального домашнього офісу

Багато людей працюють з дому, і останнім часом більше, ніж зазвичай. Однак те, що ви працюєте з дому, не означає, що ви не можете прикрасити свій офіс. Один із найпростіших способів зробити це — додати в кімнату правильні квіти та рослини.

Живі рослини підвищують вологість повітря, знижують рівень шуму та додають легкий заспокійливий фон, завдяки якому робочі дзвінки проходять без зайвого стресу:

Правильні кольори квітів

Під час вибору квітів і рослин для домашнього офісу обов'язково враховуйте колірну гамму в кімнаті. Здебільшого ви можете поставити гарний букет квітів будь-якого кольору. Просто пам'ятайте про сезон і сезонні тенденції в кольорі

Зелень над столом

Якщо ви використовуєте більшу частину свого столу для робочого приладдя, вам може здатися, що ви не можете додати квіти куди-небудь. Тож ви можете додати полицю або вибрати підвісні кашпо, які не займатимуть місце на вашому столі

Правильний горщик або ваза

Коли ви купуєте квіти і рослини, вони можуть йти з вазою або кашпо. У багатьох випадках рослини в горщиках продаються в пластикових кашпо. Це нормально для їх транспортування, але ви можете захотіти додати трохи більше кольору в кімнату, обравши декоративне кашпо

Кактуси

Коли справа доходить до компактних рослин, ви не помилитеся з кактусами. Це чудовий варіант для тих, хто дуже зайнятий. Вам не потрібно буде за ними доглядати, тому що кактуси кімнатні почуватимуться найкраще за мінімальної уваги. Нижче добірка найпопулярніших видів, які чудово почуватимуться поруч із ноутбуком і чашкою кави:

Опунція;

Ехінокактус Рейнбов;

Кактус Мікс.

Маючи ці ідеї на увазі, ви можете з легкістю додавати квіти та рослини у свій домашній офіс.

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