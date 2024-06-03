Серед тисячі поранених загинув один: як працює стабілізаційний пункт у Вовчанську

Прикордонна бригада "Сталевий кордон" понад пів року провела на ротації у Вовчанську. За цей час медики надали допомогу понад тисячі поранених військових.

Про роботу стабілізаційного пункту, розташованого всього за 5 км до лінії розмежування, розповіли у Державній прикордонній службі України.

Попри близькість фронту, у Вовчанську залишалося близько 3 тисяч цивільних. Тому впродовж 6 місяців лікарі надавали медичну допомогу не лише військовим, але й місцевим мешканцям.

Йшлось не лише про травми та поранення, але й про лікування хронічних та гострих хвороб різних органів.

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"Роботу проводили у надскладних умовах, бо постійно перебували під ворожим вогневим контролем. Окупанти застосували не лише засоби далекобійного ураження, а й постійно тримали небо під контролем БПЛА.

Працювали переважно вночі. Вдень не можна було навіть вийти з укриття, щоб побачити сонячне світло", – розповідає лікар-хірург прикордонної бригади "Сталевий кордон" Василь Мосьонс.

Лікарі мобільної бригади також проводили огляд поранених і конверсії турнікетів, чим врятували десятки кінцівок військовослужбовців.

Як працює стабпункт у Вовчанську

"Через нас пройшли більше тисячі військовослужбовців і для них все завершилося добре – вони пройшли усі етапи евакуації, лікування, реабілітації та повернулися на фронт", – зауважує лікар.

Він додає, що за пів року на складній ділянці фронту на стабілізаційному пункті зафіксували лише один летальний випадок.

Бригада забезпечена мобільним обладнанням, яке дозволяє оцінити стан пораненого за усіма критеріями і правильно обрати тактику лікування.

Нагадаємо, нещодавно на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірину Цибух. Вона не дожила лише 2 дні до 26-річчя.