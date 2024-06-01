У Львові внаслідок пожежі у власній квартирі загинула телеведуча і театрознавиця Любов Янас

Жінка загинула під час пожежі

Увечері 31 травня під час пожежі у квартирі загинула львівська телеведуча мистецьких програм, театрознавиця, педагогиня Любов Янас.

Про це повідомила акторка "Театру у кошику", Заслужена артистка України Лідія Данильчук.

"Ще одна втрата... Сьогодні вночі під час пожежі у власній квартирі загинула Любов Янас. Відома телеведуча мистецьких програм львівського телебачення, театрознавиця, педагог, друг і прихильниця нашого театру", – написала жінка.

Співчуття щодо втрати також висловила команда Міжнародного фестивалю моновистав "Монологи над Ужем".

"Монологи над Ужем висловлюють щирі співчуття рідним та друзям. Світла пам’ять", – додали театрали.

За даними Головного управління ДСНС України у Львівській області 31 травня в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку у Львові зайнялася пожежа.

У коментарі "УП. Життя" начальник відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю служби Туровцев Віталій розповів, що про займання рятівникам повідомили сусіди.

"На момент прибуття вогнеборців до місця події з квартири вибивалось полум’я. Сходова клітка була заповнена димом", – зазначили надзвичайники.

Працівники служби виявили у приміщенні тіло 63-річної власниці. Рятувальники вивели з будівлі шістьох мешканців будинку, тому внаслідок пожежі більше ніхто не постраждав.

Фахівці продовжують встановлювати причини займання, кажуть у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, 29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня, журналістка Ірина Цибух.