Язик у 5 разів довший: у Львові медики прооперували немовля з рідкісним синдромом

У Львові в Центрі дитячої медицини, створеному на базі лікарні "Охматдит", вкоротили язик однорічному немовляті. Через рідкісний синдром цей орган у нього був у 5 разів довшим, від нормального.

В Україні всього дві дитини мають такий синдром, повідомляють у лікарні "Охматдит".

Коли одесит Левчик був ще в утробі матері, на 32 тижні під час ультразвукового дослідження, лікар виявив, що він показує язичка. Це неабияк розчулило майбутніх батьків.

На повторному обстеженні витівка малюка не здалася милою, адже батьки почули про підозру на генетичний синдром, який може вплинути на розвиток дитини.

Левчик до операції Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит"

Коли Лев з’явився на світ, в нього був висунутий язичок. Дитина могла їсти лише з пляшечки, оскільки будь-яка тверда їжа випадала з його рота.

"Син народився з язичком, який разів у 5-6 більший від язика звичайної дитини. Генетик підтвердив у сина рідкісний синдром Беквіта–Відемана", – розповіла мама хлопчика Олена.

Її син став другою в історії України дитиною, яка народилася з цим синдромом.

Синдром Беквіта–Відемана – це рідкісна генетична аномалія, яка спричиняє інтенсивний розвиток різних органів упродовж вагітності. Вона сповільнюється до 8-річного віку дитини.

За статистикою, такий синдром виявляють у середньому в однієї дитини на 20 тисяч новонароджених.

Наразі одеситові 1 рік і 3 місяці. Крім величезного язика, в Левчика також збільшені внутрішні органи, а одна ніжка довша від іншої на 3 сантиметри.

Виправляти такі проблеми варто якнайшвидше, проте найперше слід було взятися за язик, бо він міг створити малюкові проблеми з диханням і прийомами їжі, кажуть медики "Охматдиту".

За словами медиків, складність операції полягає в тому, що язик Левчика треба було скласти так, щоб хлопчик міг повноцінно дихати, їсти та розмовляти. Задля цього, зокрема, консультувалися з американськими колегами.

Після операції язичок хлопчика майже нормального розміру й він вперше у житті зміг заховати його до ротика.

Попереду у Левчика подальше лікування і реабілітація.

Левчик після операції Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит"

"Наразі син перевчається пити, їсти та спілкуватися, як це роблять усі дітки, адже раніше він був змушений підлаштовуватися під ті умови, які створював великий язичок", – додала Олена.

Раніше ми розповідали про те, що робити, якщо обпекли язика.