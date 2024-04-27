"Хочу бути корисною": мати Героя України "Привида Києва" стане військовою капеланкою

Наталія Тарабалка – мати загиблого військового пілота Степана Тарабалки, приєдналася до лав військових капеланів Збройних сил України.

Про цей крок жінка повідомила у відео, опублікованому в мережі Facebook.

"Після загибелі сина Бог по-особливому торкнувся мого серця, допомігши пережити мені таку важку втрату. Я зрозуміла, що основною опорою в цей час є присутність Божого у твоєму житті", – пояснила причини свого рішення Наталія.

Жінка розповіла, що вже має духовний досвід і отримала базу знань, необхідну для служби капеланом.

"Я хочу бути потрібною, корисною не тільки для родини, але й для військових, для ветеранів", – поділилася мати Героя.

Наталія Тарабалка в листопаді 2022 року заснувала в селі Ценява, що на Прикарпатті, оздоровчий центр "Тепло крилатої душі" для військових та родичів загиблих.

Її син, Степан Тарабалка, якого українці певний час вважали "Привидом Києва", загинув 13 березня 2022 року в повітряному бою з переважаючими силами противника на Житомирщині. Президент України присвоїв пілоту звання "Героя України" посмертно з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

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