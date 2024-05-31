Щоб не травмувати дітей: в уряді пропонують позбутися терміну "дитячий будинок сімейного типу"

Міністерство соціальної політики пропонує відмовитися від терміну "дитячий будинок сімейного типу" (ДБСТ) та перейменувати такі заклади на "прийомні сім'ї".

Про це повідомила пресслужба відомства.

Відповідний законопроект уряд виніс на розгляд Верховної Ради.

"Кожен четвертий опитаний українець вважає ДБСТ державним закладом, а до дітей, які виховуються в інтернатах, існує упереджене ставлення. Нам потрібно позбутися цих стереотипів та перестати травмувати дітей", – зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, зміна назви має на меті зменшити стигматизацію та знизити рівень стресу для дітей, які потрапляють до таких родин.

"Якось одна дитина розповідала мені, як їй було страшно, коли її забирали з інтернату до дитячого будинку сімейного типу. Вона була впевнена, що потрапляє до чергового закладу, де їй знову доведеться пристосовуватися до життя. Думаю, ця дитина не єдина, кому довелося пройти через цей стрес", – зазначила Жолнович.

Вона додала, що зміна назви не вплине на права, передбачені для ДБСТ. Усі існуючі дитячі будинки сімейного типу збережуться, так само як і умови та строки їхніх договорів.

У вже створених ДБСТ кількість вихованців не зменшиться. Зараз у дитячому будинку сімейного типу може зростати від п’яти вихованців і загалом не більше десяти дітей разом з рідними.

Після ухвалення змін максимальна кількість дітей у прийомній родині сягатиме восьми, з них прийомних дітей може бути максимум шість. Якщо в сім'ю братимуть рідних братів і сестер, яких не можна розлучати, то ця кількість може збільшуватися.

Батьки, які виховують від трьох прийомних дітей, матимуть право отримати в користування будинок або квартиру. Ця можливість є у ДБСТ і зараз.

Нагадаємо, нещодавно уряд вніс зміни щодо правил усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.