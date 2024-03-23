В Україні спростили процедуру усиновлення: що змінилося

Уряд вніс деякі зміни щодо правил усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відтепер вони менше часу чекатимуть на свої нові родини.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Так, родина, яка хоче усиновити дитину, зможе її забрати додому ще до вироку суду. Це можливо за умови, якщо сім’я або один із усиновлювачів отримали позитивний висновок від райдержадміністрації або виконавчого органу міської або районної у місті ради про доцільність усиновлення і відповідність інтересам дитини.

Довідка про проходження курсів, як виховувати дитину-сироту, тепер дійсна 2 роки. Раніше її термін становив 1 рік.

Майбутні усиновлювачі, прийомні батьки та опікуни отримуватимуть її вдвічі швидше. Раніше це займало 10 робочих днів, а тепер лише 5. Після закінчення навчання установа, яка його проводила, надішле довідку електронною поштою і зателефонує до служби у справах дітей.

Служби у справах дітей тепер зможуть знаходити сім'ї для дітей, які потребують усиновлення, не лише у своєму місті, а й по всій області. Кандидати на усиновлення отримуватимуть запрошення на зустріч, коли з'являтиметься дитина, яка може їм підійти.

Служби у справах дітей з різних регіонів зможуть бачити інформацію про дітлахів, які потребують усиновлення, в інших областях.

"Більше дітей і більше потенційних усиновлювачів матимуть шанси зустріти одне одного", – кажуть в міністерстві.

Крім того, оформити опіку над дитиною, якщо хтось із подружжя несе військову службу, стало простіше. Відповідно до нових правил, обидва з подружжя повинні мати висновок про стан здоров'я. Той, хто служить, може подати його протягом 15 календарних днів після повернення зі служби.

Також взяти дитину під опіку зможуть й хрещені батьки. Однак тепер з новою вимогою – людина має бути хрещеною мамою чи татом ДО моменту набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Таким чином недобросовісні люди не матимуть можливості використати цю ситуацію у меркантильних цілях, стверджують у Міністерстві.

Родини (сім’ї родичів, знайомих, а також прийомні і дитячі будинки сімейного типу), які тимчасово прийматимуть до себе дитину, отримуватимуть грошову допомогу навіть якщо вона ще не має статусу сироти або не позбавлена батьківського піклування.

Раніше ми розповідали, як зміниться процес усиновлення.