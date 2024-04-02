МОН планує створити "бордингові школи" для учнів з прифронтових регіонів

У МОН планують забезпечити підвезення дітей з прифронтових територій до "бордингових шкіл" – закладів, де є укриття і може відбуватися позмінне очне навчання.

Кожна прифронтова область повинна мати хоча б один заклад бордингового типу, розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Сесії, під час яких діти зможуть жити і навчатись у таких школах, можуть тривати тиждень, два, три або більше.



"Йдеться про виїзні очні сесії для дітей зі шкіл, в яких не можна організувати очне навчання. Дуже важливо знаходити регіони, де є безпечні місця. Це можуть бути санаторії, колишні відпочинкові табори для дітей, заклади профтехосвіти, які можна перепрофілювати під це тимчасове рішення на період війни.

Це мають бути об'єкти освітньої або рекреаційної інфраструктури, які можуть дозволити розмістити дітей в гуртожитку чи пансіонаті, нагодувати, забезпечити навчання і психологічну підтримку", – сказав Лісовий.

"Бордингові школи" допоможуть дітям у тих випадках, коли немає інших рішень для того, щоб повернути їх до очного навчання. МОН уже веде перемовини з донорами для фінансування цього проєкту.

"Можна підвозити дітей, наприклад, із Запоріжжя в Кропивницький, проводити для них там двотижневі сесії позмінно, з їхніми ж педагогічними колективами. Наприклад, школа виїжджає з вчителями, на місці теж працюють вчителі-психологи.

Ми зараз підбираємо базу, щоб інвестувати в неї. Але це питання не дуже швидке. Дай Боже, щоб ми встигли хоча б один такий проєкт реалізувати до вересня", – сказав міністр.

Нагадаємо, також у МОН запровадили новий механізм фінансування побудови укриттів у школах через систему DREAM.

Раніше ми пояснювали, які школи можуть претендувати на фінансування і як подати заявку.