У МОН назвали кількість малих шкіл, які держава припинить фінансувати з 2025 року

ВИПРАВЛЕНО о 17:19

Уряд вирішив не фінансувати з держбюджету зарплату вчителів, які викладають у школах з малою кількістю учнів (окрім початкових шкіл).

З 1 вересня 2025 року це стосуватиметься шкіл, де вчиться менш як 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року – шкіл, де вчиться менш як 60 дітей.

Міністерство освіти і науки відповіло "УП. Життя", скільки таких шкіл зараз є в Україні.

За інформацією МОН, у 2023/2024 навчальному році в Україні працюють 1012 гімназій і 193 ліцеї з кількістю учнів до 60, а також 468 гімназій і 71 ліцей із кількістю учнів до 45.



Водночас в Україні є 31 гімназія і 12 ліцеїв, де вчиться до 25 дітей, пояснили у МОН.

Фінансування таких шкіл коштом освітньої субвенції припинено з 2016 року, зарплату вчителям у цих школах оплачують місцеві бюджети.

Отже, потенційно з 1 вересня 2025 року освітню субвенцію не отримуватимуть 437 гімназій і 59 ліцеїв. З 1 вересня 2026 року – ще 544 гімназії та 122 ліцеї.

Ці цифри є потенційними, оскільки актуальні на 2023/2024 навчальний рік і не можуть повною мірою відображати стан мережі закладів загальної середньої освіти через рік і два роки, додають у МОН.



(Від редакції: раніше ми припустилися помилки у цих числах, бо не врахували, що у кількість шкіл до 45 учнів входить кількість шкіл до 60 учнів. Перепрошуємо за помилку! Наразі усі вказані дані – правильні)

Громади як і раніше отримуватимуть кошти на навчання всіх дітей, але не зможуть витрачати їх на маленькі школи.

Водночас місцеві органи самоврядування зможуть вирішити: довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу або оплачувати працю вчителів із місцевих бюджетів.

Нагадаємо, ще з 2016 року в Україні коштом субвенції перестали фінансувати школи, у яких вчаться менше ніж 25 дітей. Тепер зміни необхідні і для інших маленьких шкіл.



Раніше у МОН пояснювали, як бути вчителям та учнів таких закладів.

Довідково: гімназія – це заклад освіти, який надає освіту на рівні початкової та базової (1-9 класи) або тільки на рівні базової освіти (5-9 класи).

Ліцей – заклад освіти, який надає освіту на рівні початкової, базової та повної загальної середньої освіти (1-11 класи), або на рівні базової та повної загальної середньої освіти (5-11 класи), або тільки на рівні повної загальної середньої освіти (10-11 класи).



