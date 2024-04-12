МОН повернуло формульний принцип розподілу держкоштів між вишами: що це означає

Міністерство освіти і науки України відновило формульний принцип у розподілі бюджетного фінансування між закладами вищої освіти.

Розмір виділених коштів залежатиме від п’яти критеріїв, повідомили у відомстві.

Зокрема, враховуватимуть такі показники:

контингент студентів – кількість студентів-бюджетників;

наукова практика й діяльність – кількість коштів на одного працівника, які ЗВО заробив від надання науково-технічних, консультаційних послуг або отримав у формі грантів на наукові розробки;

інтернаціоналізація – місце в міжнародних рейтингах та участь у європейських проєктах Еразмус+;

працевлаштування – відсоток працевлаштованих випускників (за даними від Пенсійного фонду);

регіональний коефіцієнт – для підтримання закладів освіти найбільш вразливих регіонів (нині – прифронтових).

За словами заступника міністра освіти й науки Михайла Винницького, формульний підхід є прозорим і справедливим, адже відображає результати діяльності вишу.

"Таким чином ми робимо крок до реалізації важливого принципу управління в системі вищої освіти – "гроші ходять за студентом". Тобто державне фінансування залежить не від того, скільки потенційно міг би забезпечити той чи інший ЗВО, а від реальної кількості студентів, які обрали саме цей університет, виборовши право на навчання за кошти державного бюджету", – додав Винницький.

Формульний підхід розподілу фінансування між ЗВО застосовувався ще з 2020 року. Однак через повномасштабне вторгнення у 2022 році його призупинили.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала ініціативу про реформування системи фінансування вищої освіти. Вона передбачає, що студенти-бюджетники деяких спеціальностей, отримуватимуть стипендію в розмірі мінімальної зарплати.