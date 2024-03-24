Реформа фінансування вищої освіти: деяким студентам дадуть стипендію у розмірі мінімальної зарплати

Верховна Рада у першому читанні підтримала ініціативу Уряду про реформування системи фінансування вищої освіти. Документ, зокрема, передбачає, що студенти деяких спеціальностей, які навчатимуться за держзамовленням, отримуватимуть стипендію в розмірі мінімальної зарплати.

Про це розповів народний депутат, Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, законопроєкт змінює всю систему державного замовлення.

"Важливо, що кількість грошей на підготовку фахівців не змінюється. Однак держава буде замовляти ті професії, в яких вона або платить повністю заробітну плату, наприклад, учителі, медики, або є монополістом у наданні робочих місць, наприклад, "Укрзалізниця", атомна енергетика тощо", – пояснив депутат.

Третьою групою спеціальностей, навчання на яких студенти здійснюватимуть за кошти з держбюджету, є ті, що потрібні для національної безпеки та оборони, або дефіцитні напрямки.

"Приміром, специфічні інженерні спеціальності, українознавство та схожі малопомітні речі, що є насправді фундаментальні для держави. Тобто держзамовлення переорієнтується на потреби держави", – пояснив політик.

Така зміна також має на меті розв’язати проблему працевлаштування студентів-бюджетників, стверджує він.

"Наприклад, ми замовляємо щороку близько 12,5 тисячі учителів за держзамовленням, проте до професії доходять лише 18-19% із них. Це – трагедія, бо держава витрачає шалені гроші на підготовку в таких масштабах", – каже нардеп.

Реформа системи фінансування вищої освіти передбачає, що студенти, які навчатимуться на держзамовленні, після закінчення ЗВО отримають гарантоване робоче місце.

"Важливо, щоб уже після другого курсу студенти розуміли, що вони продовжують навчатися на бюджеті, держава їм дає стипендію в розмірі мінімальної зарплати, щоб діти не думали про додатковий заробіток, а сконцентрувалися на професії", – наголосив депутат.

Нагадаємо, в МОН очікують, що нова система фінансування вищої освіти почне працювати вже з вересня 2024 року. Зміни стосуватимуться лише нових вступників і не поширюватимуться на студентів, які вступили раніше.