"Було багато загиблих і постраждалих": психологиня ДСНС розповіла про найскладніші виклики

Психологиня Державної служби з надзвичайних ситуацій Анна Яценко працювала у різних регіонах України, зокрема на прифронтових територіях. Вона розповіла про виклики на рятувальні операції, які були особливо складними.

Анна переконана, що її призначення – це підтримка та допомога іншим. Її історію розповіли у ДСНС.

"Шлях Анни до професії психолога був непередбачуваним. Усе почалося з любові до її улюбленця – собаки, на ім'я Еллі. Тоді Анна захопилася каністерапією та почала відвідувати кінологічні навчання", – розповідають надзвичайники.

Саме там вона вперше зустріла психологів ДСНС, з якими потоваришувала. Вони й запропонували Анні приєднатися до своєї команди.

"Я завжди вірила в те, що тварини можуть лікувати душі. Це був початок моєї нової професійної подорожі", – згадує жінка.

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Робота на прифронтових територіях була для неї справжнім шоком.

"Ми їздили по прифронтових територіях і бачили зруйновані школи, спустошені будинки. Це було тяжко зрозуміти й сприйняти", – згадує психологиня.

У столиці психологині ДСНС працювати теж не завжди просто. Одного разу їй доводилося допомагати киянам біля знищеного будинку: там було багато обгорілих тіл і людей у розпачі, які втратили своїх близьких.

"Ми швидко зібралися, оцінили обставини та почали надавати допомогу тим, хто її найбільше потребував", – розповідає Анна.

В Оболонському районі Києва вона працювала з дівчинкою, яка через стрес втратила здатність говорити.

"Я потроху її заспокоювала, виконуючи прості вправи дихання й повторюючи рухи. Коли дитина знову заговорила, це було справжнє диво. Це давало мені сили продовжувати свою роботу та бачити позитивні зміни", – ділиться психологиня.

А коли під час атаки на Київ 8 липня уламки ракети знищили під'їзд житлового будинку, Анна допомагала чоловікові, який втратив кохану.

"Ми використовували техніки повторних рухів, контрольоване дихання та контрольовані ковтки води, щоб полегшити його стан. На жаль, дівчина загинула, але ця допомога стала важливою підтримкою в його важкій ситуації", – згадує психологиня.

Вона також поділилася тим, що аби відновити сили та знайти баланс проводить час зі своєю собакою Бананою.

"Ми граємося і тренуємося разом. Це допомагає мені відволіктися від роботи та повернутися до нормального життя", – каже вона.

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