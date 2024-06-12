У 110 років помер найстарший чоловік у США: його мозок передали для дослідження "суперстаріння"

Моррі Маркофф, визнаний найстарішим чоловіком у США, помер у віці 110 років.

Навіть у поважному віці він вів блог, де писав, зокрема, роздуми про Україну. Його мозок передали для дослідження так званого суперстаріння, повідомляє The New York Times.

3 червня Моррі помер у своєму будинку в центрі Лос-Анджелеса. Його донька Джудіт Маркофф Гансен зазначали, що за останні тижні у тата було два інсульти.

Пан Маркофф народився в Нью-Йорку 11 січня 1914 року – за пів року до Першої світової війни в сім'ї єврейських іммігрантів з Росії. Його батько був столяром, а мати – продавала кухонні речі.

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Моррі писав у мемуарах, що жили вони бідно – у квартирі не було ні шаф, ні гарячої води, ні туалету. Усе було заражено паразитами та постільними клопами. Тому мешканців багатоповерхівок була "традиція" – щороку спалювати ліжка.

Коли йому було 4 роки – пережив пандемію іспанки.

Моррі провчився 8 класів та здобув освіту машиніста. У 24 – одружився з Бетті Голдмінц із Нью-Йорка. З дружиною Моррі прожив 81 рік.

Моррі святкує 100-річчя дружини блог Моррі Маркоффа

У період Другої світової війни працював на оборонному підприємстві, яке виготовляло артилерійські снаряди. Після війни він разом із партнером відкрив у Лос-Анджелесі низку підприємств із виробництва малої побутової техніки.

Довгожитель полюбляв піші прогулянки, захоплювався фотографією та майстрував скульптури з металобрухту. Він обирав просте харчування, рідко вживав алкоголь і уникав води в пластикових пляшках.

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До останніх місяців життя він щоранку читав The Los Angeles Times, обговорював війну в Україні та інші світові події, а також публікував дописи про життя у своєму блозі.

Зокрема, чоловік писав, що переконаний у перемозі України.

Моррі та його скульптура з металобрухту блог Моррі Маркоффа

"Він вірив, що якщо буде залишатися активним, то виживе. Він справді хотів жити", — сказала донька довгожителя.

Пан Маркофф перевершив планку того, що дослідники називають "суперстарістю". Йдеться про категорію людей старше 80 років, чий мозок здається на десятки років молодшим.

Люди, які живуть до 110 років і більше, вважаються суперстолітніми людьми, і Геронтологічна дослідницька група в Лос-Анджелесі налічує понад 150 таких людей у ​​всьому світі.

Моррі переглядає відео святкування 110 дня народження блог Моррі Маркоффа

За кілька днів до смерті його донька вирішила, що мозок батька повинен "служити" науці. Вважається, що це найстаріший когнітивно здоровий мозок, який коли-небудь досліджували.

"Існує критична потреба в цій тканині для нейронаукових досліджень. Кожен п’ятий з нас зараз має якесь неврологічне захворювання або розлад, багато з яких розвиваються на пізніх стадіях життя. З тканини пана Маркоффа вчені можуть багато чого дізнатися про те, як залишатися здоровим до похилого віку", – додав дослідник Тіш Хевел.