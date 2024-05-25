Мультфільми для сім'ї: 9 анімацій, які сподобаються і вам, і дитині

Мабуть, усі діти люблять дивитися мультики разом із дорослими. Мультфільми українською мовою тепер не рідкість, обирати є з чого. Та бува, що нові мультфільми, які цікавлять дітей, у дорослих викликають бажання поспати. Вихід є: запропонуйте переглянути разом смішні мультики, які точно сподобаються вам, а дітям і поготів. Українська правда.Життя зібрала для вас найкращі мультфільми, які "зроблять" ваш вечір. Зберігайте і переглядайте разом, сподобається усім!

Думками навиворіт (2015)

Багато галасу в маленькій голові. Райлі – одинадцять. Її життя насичене і веселе, однак розмірене і стабільне. Є мама і тато, улюблений хокей, друзі, дім та школа. Однак, тато змінює роботу, треба переїхати у мегаполіс і змінити пів її маленького світу.

Діями дівчинки в її голівці керують п’ять базових емоцій: Радість, Сум, Страх, Злість і Огида. Чи зможуть вони допомогти Райлі знову почувати себе щасливою, коли руйнуються опори її маленького життя?

Терапевтичний мультфільм про емоції змусить дорослих згадати своє дитинство і по-новому подивитися на його події. Дітям допоможе зрозуміти і прийняти свої почуття. Крім того, він про дуже важливе усвідомлення: усі емоції і почуття важливі, бо без них ми втратимо себе.

У червні 2024 в кінотеатрах вийде продовження мультфільму, тож саме час переглянути першу частину. Доступна на Megogo, Apple TV та Google Play.

Як приборкати дракона (2010)

На острові серед океану вже сім століть живуть вікінги. Докучає їм лише одне – дракони. Ці створіння нападають на селище, крадуть їжу, вбивають людей, тож кожен дорослий вікінг має вміти побороти дракона. Особливо, якщо це син могутнього вождя. Але Гикавка – зовсім не схожий на батька. Він худий, невисокий, не любить боротися, але має гострий розум та добре серце. Аби завоювати повагу батька і громади хлопець вирішує вбити найстрашнішого дракона, якого всі звуть Нічна лють. Але щось пішло не так – і, схоже, жахливий дракон тепер найліпший друг Гикавки.

Після мультика можна буде обговорити з дітьми важливість бути собою і бути вірним своїм цінностям, пояснити, що батьківська любов безумовна і нема потреби її заслуговувати або відповідати очікуванням батьків; що дружба часто народжується з доброти і милосердя й не важливо, наскільки ви різні. Мультфільм про дракона має продовження та кілька короткометражних доповнень.

Доступний на Megogo, Apple TV, Google Play та YouTube

Шрек (2001)

Шрек живе у лісовій глушині, серед болота на околиці міста Дюлок. У нього немає ніякого товариства, люди і звірі ненавидять його й хочуть вбити. Тут немає нічого дивного, адже Шрек – потворний зелений людожер. Стається так, що на болоті Шрека селиться купа чарівних істот: лорд вигнав їх з міста і їм тепер нікуди йти. Тож Шрек вирушає до міста, аби змусити лорда забрати раптових сусідів назад. Той погоджується – якщо Шрек врятує для нього принцесу, яку у вежі стереже дракон. На принцесі лежить прокляття і ніхто не знає, яке.

Культовий мультфільм студії DreamWorks, знятий ще у 2001 році. Скоріше за все, ви бачили його і не раз – але це саме те, коли хочеться подивитися щось смішне, легке і разом з дітьми. Для малюків мультик не підійде, краще коли дитина вже знатиме більшість класичних книжок і може оцінити "підколи" Осла і Шрека.

Мультфільм "Шрек" доступний на Amazon Prime Video, Megogo, Apple TV, Google Play та YouTube

Назад у хащі (2021)

У парку дикої природи в Австралії живе багато тварин. Все любов людей дістається наймилішим – як от коала на прізвисько Лапусик. Він зарозумілий, боягузливий і має поганий характер – але люди бачать лише його ніжненьке хутро і милу мордочку. Натомість, до змійки Медді, павука Френка, скорпіона Найджела і ящірки Зої ставляться як до монстрів.

Тваринам набридло таке життя і вони вирішують повернутися на волю. Лапусик приєднується до них і починається довгий та небезпечний шлях на волю, який ускладнює ще й наглядач Чез на хвості у компанії.

Мультик про сміливість, важливість дружби і красу, яка не завжди очевидна і може бути дуже різноманітною. Підійде для малюків, але й батькам сподобаються легкі жарти і динамічний сюжет. Можна переглянути на Netflix.

Мавка. Лісова пісня (2023)

До села приїздить Килина, яка представляється дочкою місцевого покійного багатія. Вона пропонує селянам роботу за великі гроші: пройти за Чорну гору. Та тільки ніхто не погоджується, бо там – чарівний Ліс, живуть різні дивовижні істоти, і через давній конфлікт людям вони не раді. Погодився йти Лукаш, місцевий хлопець, якому дуже потрібні гроші на ліки для дядька. У лісі він зустрічає Мавку, яка спершу хотіла його прогнати, але зачарувалася грою його сопілки.

Українське анімаційне фентезі 2023 року, яке стало найкасовішим українським телепроєктом за всю історію незалежності. Хоча творці заявляли про сюжет з драми-феєрії "Лісової пісні" Лесі Українки, від оригінального сюжету тут хіба головні герої та сопілка. Втім, це не заважає анімації бути цікавою, яскравою та захопливою. Мультфільм "Мавка" підійде для перегляду зі старшими дітьми, вкінці ж моменти, які можуть налякати малюків і будуть їм незрозумілими. Можна переглянути на Netflix.

Переліт (2023)

Життя сімейства качок Мака, Пем, Гвен та Даксона нудне, одноманітне, втім щасливе. Вони люблять одне одного, свій дім, але раптом у їхнє болітце прилітають перелітні качки і пробуджують мрії про мандри. І хоч батько сімейства опирається, дружина і діти вмовляють його провести зиму на сонячній і теплій Ямайці. Чотири качки вирушають назустріч пригодам.

Дуже добрий і милий мультфільм "Переліт" сподобається і малим дітям, і старшим, і дорослим. Про любов до сім’ї, шлях за своїми мріями та подолання труднощів.

Доступний на Megogo та Apple TV.

Рататуй (2007)

Пацюку Реммі нелегко живеться між своїх родичів. У нього унікальний нюх і смак, тож він не може їсти, як усі, будь-які недоїдки. Для нього їжа – це мистецтво і він вчиться кулінарії від шеф-кухаря по телебаченню. Якось щурячу сім’ю помічає власниця будинку і усім доводиться тікати. У поспіху Реммі губиться, але знаходить ресторан з телевізора. Його шеф-кухар помер, однак своїми порадами досі в голові у пацючка. Понад усе Реммі любить готувати, але як стати кухарем, якщо ти – щур?

Мультик "Рататуй" вчить йти за мрією і триматися того, ким ти насправді є. Тут про дружбу, довіру, важливість співпраці і розуміння того, хто поряд.

Мультик доступний на Megogo та Apple TV.

Лео (2023)

Лео – стара ящірка, яка все своє життя живе у шкільному тераріумі. За сусіда йому – набридлива черепаха Сквіртл, і всі їхні розваги – це витріщатися на дітей і мріяти опинитися на волі в природньому середовищі. Лео не усвідомлює, що його життя майже минуло, доки випадково про це не дізнається. Він вирішує тікати і навіть знаходить можливість для цього, коли шкільних улюбленців на літо діти розбирають додому. Але раптом ящірка з’ясовує, що вміє розмовляти і може бути корисна дітям своїм досвідом і порадами.

Цей мультфільм розкриває багато важливих тем, як от підтримка друзів, здатність адаптуватися та ловити момент, зрощення впевненості в собі і відчуття своєї унікальності. Крім того, тут гарний і милий гумор, який вже зрозуміють діти, але ще не занадто нудний для дорослих. Анімацію можна переглянути на Netflix.

Індики. Назад в майбутнє (2013)

Розумним не буває просто. От і індику Реджі так не пощастило. На відміну від своїх братів і друзів, він не вірить у пташиний рай, дружбу з фермером і відчуває, що всі вони мають стати окрасою столу на День подяки. Його передчуття збувається і по індиків приїздить фургон людей, які відповідають за м’ясо на столі. Реджі не лише уникає неминучої смерті, на машині часу він повертається у 1621 рік, і тепер розумний птах може врятувати увесь свій індичий рід.

Мультфільм надихає мислити нестандартно, бути сміливим та не падати у зневіру, коли все йде шкереберть. Буде цікавий для різного віку.