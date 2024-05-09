На деокупованій території жінка зняла знаки "Міни", щоб використати в господарстві – ДСНС

В одній із деокупованих областей місцева жителька зняла близько десяти попереджувальних знаків "Міни", які встановили надзвичайники на необстежених саперами територіях.

Про інцидент повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Надзвичайники припускають, що жінка намагалася забрати знаки, аби використати їх у господарстві.

"Помідори самі себе не підвʼяжуть". Мабуть, так думала ця бабуся, коли пакувала на свій велосипед попереджувальні знаки "Міни" у одній із деокупованих областей", – написали у ДСНС.

Там зазначили, що такими діями місцева жителька наразила на небезпеку сотні місцевих жителів.

"Принцип "у господарстві все знадобиться" тут не діє. Попереджувальні знаки тому і встановлюють, щоб попередити і вберегти. А їхня відсутність може стати причиною травмування та загибелі людей!" – наголошують у ДСНС.

Надзвичайники закликають не ігнорувати подібні позначки, а також у жодному випадку не чіпати їх. Крім створення додаткової небезпеки, це додає роботи саперам, які вимушені щоразу встановлювати нові.

"Близько 26% території України досі є потенційно небезпечною та потребує обстеження", – нагадують у ДСНС.

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