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На деокупованій території жінка зняла знаки "Міни", щоб використати в господарстві – ДСНС

Анна Коваленко — 9 травня, 10:49
На деокупованій території жінка зняла знаки Міни, щоб використати в господарстві – ДСНС
Ілюстративне фото
ancher/DepositPhotos

В одній із деокупованих областей місцева жителька зняла близько десяти попереджувальних знаків "Міни", які встановили надзвичайники на необстежених саперами територіях.

Про інцидент повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Надзвичайники припускають, що жінка намагалася забрати знаки, аби використати їх у господарстві.

"Помідори самі себе не підвʼяжуть". Мабуть, так думала ця бабуся, коли пакувала на свій велосипед попереджувальні знаки "Міни" у одній із деокупованих областей", – написали у ДСНС.

Там зазначили, що такими діями місцева жителька наразила на небезпеку сотні місцевих жителів.

"Принцип "у господарстві все знадобиться" тут не діє. Попереджувальні знаки тому і встановлюють, щоб попередити і вберегти. А їхня відсутність може стати причиною травмування та загибелі людей!" наголошують у ДСНС.

Надзвичайники закликають не ігнорувати подібні позначки, а також у жодному випадку не чіпати їх. Крім створення додаткової небезпеки, це додає роботи саперам, які вимушені щоразу встановлювати нові.

"Близько 26% території України досі є потенційно небезпечною та потребує обстеження", нагадують у ДСНС.

Раніше ми розповідали про 23-річну Єлизавету Борискіну, яка після життя в окупації долучилася до лав демінерів. Дівчина займається гуманітарним розмінуванням території України.

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