На фронті загинув юрист та письменник Василь Паламарчук із позивним "Адвокат"

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік долучився до Сил територіальної оборони

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український письменник і юрист Василь Паламарчук.

Про загибель військового з позивним "Адвокат" розповіли в Олешківській територіальній громаді, звідки він родом.

"Під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук – коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей.

Вічна пам’ять та шана Герою! Щирі співчуття рідним і близьким!" – йдеться в повідомленні.

На трагічну звістку відреагувала військовослужбовця, бойова медикиня Інна Короленко. Вона поділилася спогадами про історію світлини, яку нині поширюють у новинах і дописах про загибель Паламарчука.

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"Я вас фотографувала тоді на честь дня народження, а тепер цей портрет ходить мережею з написом "світла памʼять".

Василь Паламарчук, "Адвокат", найкращий ротний, друг, талановитий юрист, батько, чоловік і людина.

Колись ви мені сказали таку фразу: "Від тебе можуть відмовитись всі: родина, друзі, близькі…але Адвокат з тобою буде завжди". Так і буде, ви тепер зі мною завжди", – написала дівчина.

Психологиня, учителька одного Олешківського опорного закладу освіти №4, Олена Каспірпевич розповіла, що востаннє говорила із Василем телефоном два тижні тому. Розмова була довгою, про різне і те, "що важко осягнути розумом і серцем".

"Мій кум Василь Паламарчук загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Мозок відмовляється усвідомлювати. (...)

Він казав, що не кине своїх хлопців. Він захищав нас, Україну, свою сім'ю, своїх дітей до останнього. Він вірив в Україну, хоч і бачив увесь треш зсередини.

Куме. Робитиму все, що від мене залежить, для твоєї сім'ї. Хочу вірить, ти в кращому світі", – написала Олена.

Директорка заміського комплексу "Зелений мис" Марія Карпенко також висловила свої співчуття щодо втрати. За її словами, Василь завжди був радий допомогти чи то фізично, чи професійно.

"Хто б не підходив за допомогою, ніколи не було чути слова "ні". Завжди, переймаючись за свій особовий склад, старався для них якнайкраще.

Ця людина пройшла все можливе і неможливе, таких людей дуже мало в світі, я навіть не уявляю що відчувають зараз дружина та діти, бо ще залишився маленький син, який зовсім ще не розуміє чому ця клята війна забрала його тата", – зазначила Марія.

Василь Паламарчук – автор книги "Військовий непотріб", в якій описав досвід служби в АТО протягом 2014-2015 років.

В інтерв’ю "Укрінформу" чоловік розповідав, що після початку повномасштабного вторгнення намагався долучитися до лав 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, але зрештою витісняв російських окупантів з Київщини у лавах Сил територіальної оборони.

Останнім часом чоловік перебував на східному фронті. У листопаді 2023 року захисника відзначив почесним нагрудним знаком "Золотий хрест" тогочасний головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

23 січня 2024 року Василь Паламарчук святкував 43-й день народження. Тоді він поділився такими роздумами про подію і свої досягнення.

"З досягнень – те, що досі живий, не дивлячись на всі обставини. Це вже втретє я на війні зустрічаю свій день народження. З мінусів – те, що немає поруч коханої дружини та дітей. Але поруч є колеги по небезпечному бізнесу, це вже плюс", – зазначив тоді чоловік, а для охочих привітати фінансово залишив у коментарях реквізити збору на запчастини для машини для військових потреб.

Раніше ми розповідали про загибель на фронті добровольця з Великої Британії Пітера Фуше, який врятував понад 200 українських захисників.