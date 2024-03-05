"Будеш кричати – вовки зʼїдять": на Миколаївщині чоловік викрав 8-річну дівчинку і тримав у землянці

На Миколаївщині 50-річний чоловік викрав 8-річну дівчинку з її подвір’я та сховав у землянці.

До пошуків дитини залучили аеророзвідку та велику команду, тож дівчинку вдалося знайти, повідомляє Національна поліція.

"Зайшов через двір. Вона злякалась і закричала. Закрив рот, сказав "будеш кричати – нас вовки зʼїдять". Вона злякалась і перестала кричати. Далі я поніс її на руках. Потім вона попросила мене йти сама, я надягнув на неї свої шкарпетки та кросівки.

Кросівки злетіли і я їх сам надів. Вона йшла в шкарпетках. Викопав нору на аеродромі, замаскував. Хотів ввечері віднести її назад. Вона сильно просилась до тата", – розповів сам зловмисник.

Поліція отримала повідомлення про зникнення дитини 1 березня близько 20:00.

Рідні підозрювали у викраденні дитини колишнього співмешканця її бабусі, який тривалий час жив разом із сімʼєю.

Правоохоронці розгорнули масштабну розшукову операцію та створили оперативний штаб.

Фото: Нацполіція

У пошуках брав участь особовий склад місцевого відділення поліції, районного відділку, найближчих відділень, оперативники, слідчі слідчого управління, ювенальні правоохоронці, фахівці кримінального аналізу обласного управління поліції, кінологи, військові та мешканці села.

Правоохоронці обстежили усі будівлі та приміщення селища і його околиці у радіусі п'яти кілометрів, оглянули колодязі, лісосмуги, пустирі та поля.

"У результаті активних пошуків та вжитих оперативно-розшукових заходів за межами села поліцейські разом із місцевими знайшли замасковану схованку під землею, у якій переховувався зловмисник разом із викраденою дівчинкою.

Дитину одразу забрали та відвезли до медичного закладу. Кривдника ж доставили до поліції, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", – пише поліція.

Нині з дівчинкою працюють психологи.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (Незаконне позбавлення волі або викрадення неповнолітньої).

Йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Слідчі уже звернулись до суду щодо запобіжного заходу. Фігуранта хочуть тримати під вартою.