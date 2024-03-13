Президента просять запровадити механізм протидії сексуальним домаганням в ЗСУ: петиція

На сайті Офісу Президента зареєстрували петицію з вимогою впровадити механізм протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ та припинити безкарність тих, хто чинить насильство в армії.

"Від сексуальних домагань страждають не лише жінки, але й чоловіки", – пише авторка документа парамедикиня, ветеранка та очільниця "Жіночого ветеранського руху" Катерина Приймак.

У тексті петиції ексвійськова зазначила, що через брак механізмів протидії домаганням та насильству важко карати кривдників.

З посиланням на дослідження "Невидимий батальйон 3.0. Сексуальні домагання у військовій сфері в Україні", авторка повідомляє, що у ЗСУ було зафіксовано десятки випадків сексуальних домагань й кривдники залишилися не покараними.

"Дослідження показало, що сексуальні домагання можуть стати підставою для звільнення постраждалої із лав ЗСУ – сприяють втраті кваліфікованих кадрів", – зазначає Катерина Приймак.

Ветеранка закликає президента запровадити детальний алгоритм ідентифікації випадків сексуальних домагань, порядок реагування, розслідування та службової перевірки, який розробили громадські організації "Юридична сотня", "Інститут гендерних програм" та "Жіночий ветеранський рух".

До створення алгоритму долучилася радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань, додала авторка петиції.

Станом на 11.30 13 березня під петицією підписалися 2726 людей.