На Сицилії встановили реконструйовану статую Атланта: їй близько 2500 років

На Сицилії встановили унікальну 8-метрову статую Атланта, датовану V століттям до н. е. Вона століттями лежала серед стародавніх руїн і пережила 20-річну реставрацію.

Атлант був однією з 38 статуй, які підтримували храм Зевса у Долині храмів, пише The Guardian. У грецькій міфології Атлас був титаном, якому довелося тримати небо на своїх плечах після того, як його переміг Зевс.

"Атлант стане однією з головних пам’яток Долини Храмів. Нарешті ми можемо представити міжнародній спільноті цю грандіозну роботу", – сказав Франческо Паоло Скарпінато, експерт із питань культурної спадщини.

Статуї виявив у 1812 році британський архітектор Чарльз Роберт Кокерелл, який прибув до Агрідженто, щоб вивчити руїни стародавнього міста Акрагас, заснованого близько 582 року до нашої ери.

Кокерелл був одним із перших, хто зрозумів, що масивний кам'яний шматок біля старого храму Зевса – це не частина фронтону святилища, а голова статуї Атласа.

Пізніше Кокерелл ідентифікував й інші частини статуї.

За словами археологів, Атлас був розташований на зовнішній частині храму Зевса, допомагаючи підтримувати дах святилища, яке так і не завершили через війну з Карфагеном. Згодом храм зруйнували землетруси.

У 1920 році археолог Пірро Марконі розкопав різні артефакти, що призвело до реконструкції першого Атласу, який зберігається в Археологічному музеї Агрідженто.

У 2004 році в парку "Долина храмів" розпочали масштабну дослідницьку кампанію під керівництвом Німецького археологічного інституту в Римі.

Зараз Долина храмів є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та найбільшим археологічним парком у світі. Вона займає площу 1600 гектарів і містить руїни семи храмів, міські стіни, в’їзні ворота, агору, римський форум, а також некрополі та святилища.

Нагадаємо, в Італії виявили імператорський культовий храм, де язичництво співіснувало з християнством.