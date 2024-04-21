У школи окупованої Луганщини росіяни завезли пропагандистські словники – ОВА

На ТОТ Луганщини росіяни завезли пропагандистські словники для вчителів

У школи на окуповану територію Луганщини росіяни завезли чергову порцію російської пропаганди – словники з термінами, що стосуються "захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам’яті".

Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, відтепер педагоги повинні навчати дітей термінів зі "Словника основних термінів, що мають відношення до сфери державної політики щодо захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам’яті".

"Там зібрані найважливіші, на думку "министерства просвещения", терміни, які мають донести поколінню майбутнього поточне значення виразів "іноземний агент", "громадянська ідентичність", "російське козацтво", "загроза національній безпеці" тощо", – розповідає Лисогор.

Відтак, зазначає він, ворогами дітей окупованої Луганщини стають борці з кремлівським загарбницьким режимом.

Раніше стало відомо, що з тимчасово окупованої території Донецької області росіяни вивезли нібито на реабілітацію до Підмосков’я 17 дітей з інвалідністю. Під приводом необхідності надання медичної допомоги діти отримували нові паспорти – російські.

Також минулого року окупанти планували звозити 10 тисяч українських дітей з тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Москви та Санкт-Петербурга на "екскурсію просвітницькими маршрутами".

Крім того, з 1 вересня 2023 року до шкільної програми у тимчасово окупованому Криму росіяни додали курси військового вишколу.