На Закарпатті повідомили про підозру чоловікові, який знущався з коня: йому загрожує ув'язнення
У селі Гать, що на Закарпатті, 37-річний чоловік знущався з коня та бив його стороннім предметом. Зловмиснику повідомили про підозру – за скоєне загрожує позбавлення волі.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Закарпатській області.
За словами поліцейських, під час моніторингу соціальних мереж вони виявили відеоролик, знятий у ромському таборі. На ньому чоловік завдає коню численних ударів стороннім предметом. Це відбувалося у присутності інших мешканців табору, які підбурювали закарпатця до цього.
"Співробітники районного відділу поліції невідкладно відреагували на подію. Зловмисника швидко встановили та розшукали: ним виявився 37-річний місцевий житель.
За участі ветеринара поліцейські провели огляд та зафіксували всі ушкодження, які фігурант наніс тварині", – розповіли у ГУ НП у Закарпатській області.
Чоловіка доставили у поліцейський відділок та повідомили про підозру за частиною 2 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне підозрюваний може понести покарання у вигляді від 3 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією тварини.
За врятованою твариною, яку звати Мазлі, доглядають фахівці.
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