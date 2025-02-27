На Закарпатті повідомили про підозру чоловікові, який знущався з коня: йому загрожує ув'язнення

На Закарпатті повідомили про підозру чоловіку, який знущався з коня

У селі Гать, що на Закарпатті, 37-річний чоловік знущався з коня та бив його стороннім предметом. Зловмиснику повідомили про підозру – за скоєне загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Закарпатській області.

За словами поліцейських, під час моніторингу соціальних мереж вони виявили відеоролик, знятий у ромському таборі. На ньому чоловік завдає коню численних ударів стороннім предметом. Це відбувалося у присутності інших мешканців табору, які підбурювали закарпатця до цього.

"Співробітники районного відділу поліції невідкладно відреагували на подію. Зловмисника швидко встановили та розшукали: ним виявився 37-річний місцевий житель.

За участі ветеринара поліцейські провели огляд та зафіксували всі ушкодження, які фігурант наніс тварині", – розповіли у ГУ НП у Закарпатській області.

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Чоловіка доставили у поліцейський відділок та повідомили про підозру за частиною 2 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне підозрюваний може понести покарання у вигляді від 3 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

За врятованою твариною, яку звати Мазлі, доглядають фахівці.

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