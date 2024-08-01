Лежав на смітнику: на Житомирщині діти привезли додому снаряд у садовій тачці
Виправлено о 12:12 01.08.2024
У селі Марушівка Звягельського району Житомирщини двоє хлопчиків віком 10 і 11 років знайшли на смітнику старий боєприпас.
Діти хотіли показати його дорослим, тому вирішили привезти додому, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Оскільки 152-мм снаряд виявився важким для дітей, то для його транспортування вони скористалися садовою тачкою.
"На щастя, з дітьми все добре. Батьки одразу зателефонували на 101. А сапери, які оперативно прибули на виклик, вилучили небезпечну знахідку та знищили її шляхом підриву у спеціально відведеному місці", – розповіли у ДСНС.
Діти не знали правил користування вибухонебезпечними предметами, тож фахівці провели з ними та їхніми батьками розмову щодо того, наскільки важливо дотримуватися правил мінної безпеки.
Надзвичайники наголошують: побачивши підозрілий предмет в жодному разі не можна його торкатися, переносити в інше місце чи робити будь-які дії, які можуть спровокувати вибух.
При виявленні боєприпасів експерти закликають негайно телефонувати на 101.
Нещодавно ми розповідали історію хлопчика, який знайшов гранату, прямуючи додому.
Примітка: У минулій версії ми неправильно вказали розмір знайденого снаряда. Пізніше це було виправлено. "УП. Життя" перепрошує за помилку.