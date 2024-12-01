Чи знаєте ви, як сказати "дякую" кримськотатарською? Дізнайтеся більше про мову у ТЕСТі

Яка з трьох діалектних груп кримськотатарської мови стала основою для сучасної літературної мови?

Яка з трьох діалектних груп кримськотатарської мови стала основою для сучасної літературної мови?

Яка з трьох діалектних груп кримськотатарської мови стала основою для сучасної літературної мови?