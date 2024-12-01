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Тест

Чи знаєте ви, як сказати "дякую" кримськотатарською? Дізнайтеся більше про мову у ТЕСТі

Анастасія Мосорко — 1 грудня, 06:00
olesia/DEPOSITPHOTOS
Чи знаєте ви, як сказати дякую кримськотатарською? Дізнайтеся більше про мову у ТЕСТі
olesia/DEPOSITPHOTOS

Кримськотатарська мова – елемент культурної спадщини кримських татар, у якому відбилася багатовікова історія, традиції та унікальний світогляд цього народу.

"УП. Життя" спільно з викладачкою кримськотатарської мови Мамуре Чабановою підготувала тест, який допоможе вам перевірити свої знання про кримськотатарську мову та дізнатися цікаві факти про її діалекти, граматику, особливості письма і фразеологію.

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Яка з трьох діалектних груп кримськотатарської мови стала основою для сучасної літературної мови?

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Кримськотатарська мова змінювала свою писемність кілька разів. На яку каліграфію вона перейшла у 1928 році?

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У якому році кримськотатарська мова була примусово переведена на кирилицю?

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Які категорії роду існують у кримськотатарській мові?

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Як подякувати кримськотатарською мовою?

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Чому в кримськотатарській мові до тварин ставлять питання "що", а не "хто"?

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Як привітатись кримськотатарською мовою?

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Як перекладається на кримськотатарську мову вираз "давати горобцям дулі"?

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Які букви ви не знайдете у кримськотатарському алфавіті?

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Як у кримськотатарській мові називають лелеку?