Тест
Чи знаєте ви, як сказати "дякую" кримськотатарською? Дізнайтеся більше про мову у ТЕСТі
olesia/DEPOSITPHOTOS
olesia/DEPOSITPHOTOS
Кримськотатарська мова – елемент культурної спадщини кримських татар, у якому відбилася багатовікова історія, традиції та унікальний світогляд цього народу.
"УП. Життя" спільно з викладачкою кримськотатарської мови Мамуре Чабановою підготувала тест, який допоможе вам перевірити свої знання про кримськотатарську мову та дізнатися цікаві факти про її діалекти, граматику, особливості письма і фразеологію.
Яка з трьох діалектних груп кримськотатарської мови стала основою для сучасної літературної мови?
Яка з трьох діалектних груп кримськотатарської мови стала основою для сучасної літературної мови?
Кримськотатарська мова змінювала свою писемність кілька разів. На яку каліграфію вона перейшла у 1928 році?
У якому році кримськотатарська мова була примусово переведена на кирилицю?
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