Вчені простежили походження сучасного коня: коли і де його одомашнили

Сучасний одомашнений кінь набув швидкого поширення в Євразії ще 4200 років тому. Перед тим у тварин виникла генетична мутація спини, яка, ймовірно, полегшила верхову їзду.

Про результати аналізу 475 геномів стародавніх коней, опубліковані в журналі Nature, пише Associated Post.

"У минулому у нас було багато різних ліній коней. Це генетичне різноманіття було очевидним у стародавніх зразках ДНК, які дослідники проаналізували з археологічних місць по всій Євразії, датованих 50 тисяч років тому", – сказав Пабло Лібрадо, еволюційний біолог з Іспанської національної дослідницької ради в Барселоні та співавтор дослідження.

Помітні зміни генетичної інформації тварин, які спричинили появу особливого родоводу, відбулися у Понтійсько-Каспійському степу – рівнинному регіоні від сучасної північно-східної Болгарії через Україну до південної Росії.

Дослідники виявили, що скорочення генетичної відмінності коней, яке пов’язують із одомашненням, відбувалося значно швидше, ніж у собак, свиней, великої рогатої худоби, кіз чи овець.

Особливі коні спричинили швидку зміну інших родоводів – і вже за три століття коні на території Іспанії були схожими на своїх родичів в Україні. Таким чином локальна унікальність тварин поширилася і стала глобальною.

"Люди приголомшливо швидко змінили геном коня, можливо, тому, що ми вже мали досвід роботи з тваринами", – додав Лоран Франц, який вивчає генетику стародавніх істот у Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана.

Науковці вважають, що зміна відбулася через те, що синташта – народ бронзового віку – приручив місцевих коней і почав використовувати їх для розширення своїх володінь.

Однак одомашнення диких коней на рівнинах Євразії було процесом, а не окремою подією, зауважують автори дослідження.

Археологи за залишками зубів знаходили свідчення того, що люди споживали кінське молоко ще 5500 років тому, а найдавніші докази верхової їзди сягають близько 5000 років тому. Водночас саме синташта поширили одомашнених тварин усією Європою.

Раніше ми розповідали, що процес одомашнення котів почався під час "співпраці" людей із дикими тваринами, яких було вигідно тримати поруч через їхню здатність боротися з мишами.