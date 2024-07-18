Вчені виявили у хмарах Венери два гази, які можуть свідчити про життя

Науковці виявили у хмарах Венери ознаки фосфіну та аміаку. Ці гази є біомаркерами життя.

Попри те, що умови на Венері є одними з найгарячіших, астрономи знайшли мікроелементи, які можуть вказувати на наявність форм життя, пише The Guardian.

Вчені зазначають, що так звані біосигнатурні гази не є гарантією існування позаземного життя. Однак це відкриття підвищує ймовірність того, що життя виникло та навіть процвітало в більш помірному минулому кліматі планети.

"Можливо, якби Венера пройшла через теплу, вологу фазу в минулому. Тоді через стрімке глобальне потепління життя лишилось би лише у хмарах", – сказав доктор Дейв Клементс з Імперського коледжу Лондона,

Наразі поверхня Венери досягає приблизно 450°C. Цієї температури достатньо, щоб розплавити свинець і цинк. Атмосферний тиск – у 90 разів перевищує земний, і є хмари сірчаної кислоти.

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Але приблизно за 50 кілометрів над поверхнею планети температура і тиск доволі близькі до умов на Землі. Вчені припускають, що тут можуть вижити витривалі мікроби.

У 2020 році астрономи вперше заявили, що знайшли на поверхні Венери фосфін. Тоді це викликало чимало суперечок.

Нині група вчених за допомогою телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) відстежувала концентрацію фосфору з плином часу на цій планеті. Вони з'ясували, що коливання цього газу відповідає циклу день-ніч на планеті.

"Наші висновки свідчать про те, що коли атмосфера заливається сонячним світлом, фосфін руйнується. Все, що ми можемо сказати, це те, що фосфін є. Ми не знаємо, що його виробляє. Можливо, це хімія, яку ми не розуміємо, або життя", – сказав науковець.

Науковці також дослідили процес вироблення аміаку на Землі – його продукують промислові процеси або бактерії, що перетворюють азот. Присутність аміаку на Венері вчені наразі пояснюють атмосферними або геологічними явищами.

"Навіть якщо ми підтвердимо обидві знахідки, вони не стануть доказом того, що ми знайшли цих чарівних мікробів і вони живуть там сьогодні", – додав астроном з Кардіффського університету професор Джейн Грівз.