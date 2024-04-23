Має найдовше у світі волосся: українка ввійшла до Книги рекордів Гіннеса

Книга рекордів Гіннеса назвала Алію Насирову новою світовою рекордсменкою. Її волосся має довжину 257,7 сантиметра і вважається найдовшим серед живих жінок світу.

Про рекорд повідомила Книга рекордів Гіннеса. Досягнення зафіксували в межах телевізійного серіалу організації під назвою Lo Show dei Record.

Волосся 35-річної рекордсменки майже на метр більше від її зросту – довжина її тіла становить 165 сантиметрів. Локони Алії переважають зріст (251 сантиметр) Султана Ксенена – найвищої людини у світі.

За лаштунками шоу Алія поділилася секретами вражаючої довжини свого волосся. Жінка говорить, що миє локони раз на тиждень, дає пасмам висохнути природним шляхом, що потребує до 24 годин, і розчісує волосся лише тоді, коли воно сухе.

Жінка живе у Словаччині, де працює моделлю, художницею і займається створенням графічних ілюстрацій. Алія також регулярно ділиться своїми відео та світлинами в Instagram та YouTube.

На каналі в YouTube жінка ділиться відео зі своїм волоссям.

Рекордсменка щоденно збирає волосся в пучок, адже інакше воно спричинятиме дискомфорт через те, що волочиться по підлозі.

Жінка сподівається, що її приклад зможе надихнути інших насолоджуватися природною красою людей.

Найдовшу довжину волосся, яку коли-небудь фіксували, мав очільник індійського храму Свамі Пандарасаннадхі. У 1949 році волосся чоловіка було довжиною в 7,93 метра.