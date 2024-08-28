Що впливає на успішність у навчанні? Вчені виявили, що справа не тільки в інтелекті

Некогнітивні навички впливають на успішність у навчанні, так само як інтелект – дослідження

Вчені дослідили, що успішність у навчанні залежить не лише від інтелекту. Важливими виявилися й некогнітивні навички, зокрема мотивація та саморегуляція, на які впливають генетичні фактори.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Human Behaviour, пише Medical Xpress.

У ньому взяли участь понад 10 тисяч дітей віком від 7 до 16 років з Англії та Вельсу. Вчені використали аналіз ДНК для вивчення взаємозв'язку між генами, середовищем та академічною успішністю.

З’ясувалося, що розвиток некогнітивних навичок поряд з когнітивними здібностями може значно покращити освітні результати.

"Наше дослідження кидає виклик давньому припущенню, що інтелект є основним чинником академічних досягнень.

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Ми знайшли переконливі докази того, що некогнітивні навички – такі, як твердість характеру, наполегливість, академічний інтерес і цінування навчання – є важливими провісниками успіху, а їхній вплив зростає з плином часу", – говорить співавторка дослідження Маргеріта Маланчіні.

Цей висновок кидає виклик традиційному уявленню про те, що освітні досягнення визначаються лише інтелектом.

Науковці виявили, що роль генетики у формуванні некогнітивних навичок, які впливають на успішність у навчанні, посилюється з віком. Вона майже подвоюється у віці від 7 до 16 років.

"До кінця обов'язкової освіти генетична схильність до некогнітивних навичок у прогнозуванні академічного успіху була настільки ж важливою, як і до когнітивних здібностей", – пояснив співавтор дослідження Андреа Алоегріні.

Крім генетичного фактора, важливим є і середовище, в якому зростає дитина. Порівнюючи братів і сестер, дослідники відокремили вплив сімейного оточення від генетики.

"Ми виявили, що хоча загальносімейні процеси відіграють значну роль, висхідний вплив некогнітивної генетики на академічну успішність залишається очевидним навіть у сім'ях.

Це свідчить про те, що діти можуть активно формувати власний навчальний досвід на основі своєї особистості, схильностей і здібностей", – додав Аллегріні.

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