Що впливає на успішність у навчанні? Вчені виявили, що справа не тільки в інтелекті
Вчені дослідили, що успішність у навчанні залежить не лише від інтелекту. Важливими виявилися й некогнітивні навички, зокрема мотивація та саморегуляція, на які впливають генетичні фактори.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Human Behaviour, пише Medical Xpress.
У ньому взяли участь понад 10 тисяч дітей віком від 7 до 16 років з Англії та Вельсу. Вчені використали аналіз ДНК для вивчення взаємозв'язку між генами, середовищем та академічною успішністю.
З’ясувалося, що розвиток некогнітивних навичок поряд з когнітивними здібностями може значно покращити освітні результати.
"Наше дослідження кидає виклик давньому припущенню, що інтелект є основним чинником академічних досягнень.
Ми знайшли переконливі докази того, що некогнітивні навички – такі, як твердість характеру, наполегливість, академічний інтерес і цінування навчання – є важливими провісниками успіху, а їхній вплив зростає з плином часу", – говорить співавторка дослідження Маргеріта Маланчіні.
Цей висновок кидає виклик традиційному уявленню про те, що освітні досягнення визначаються лише інтелектом.
Науковці виявили, що роль генетики у формуванні некогнітивних навичок, які впливають на успішність у навчанні, посилюється з віком. Вона майже подвоюється у віці від 7 до 16 років.
"До кінця обов'язкової освіти генетична схильність до некогнітивних навичок у прогнозуванні академічного успіху була настільки ж важливою, як і до когнітивних здібностей", – пояснив співавтор дослідження Андреа Алоегріні.
Крім генетичного фактора, важливим є і середовище, в якому зростає дитина. Порівнюючи братів і сестер, дослідники відокремили вплив сімейного оточення від генетики.
"Ми виявили, що хоча загальносімейні процеси відіграють значну роль, висхідний вплив некогнітивної генетики на академічну успішність залишається очевидним навіть у сім'ях.
Це свідчить про те, що діти можуть активно формувати власний навчальний досвід на основі своєї особистості, схильностей і здібностей", – додав Аллегріні.
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