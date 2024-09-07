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"Спаніелі на варті державних рубежів": прикордонники показали своїх хвостатих напарників

Ірина Батюк — 7 вересня, 11:33
Спаніелі на варті державних рубежів: прикордонники показали своїх хвостатих напарників
До цих собак не можна застосовувати фізичну силу та підвищувати голос.
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На службі з охорони державного кордону перебуває чимало спанієлів. Як відмінні мисливці, вони стали незамінними помічниками прикордонників і справжніми мисливцями за контрабандою.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України кажуть, що спаніелі чудово себе зарекомендували на службі.

"На рахунку їхніх маленьких носиків безліч випадків виявленої зброї, вибухівки та наркотичних речовин", – зазначають вони.

Вони стали незамінними помічниками в охороні державних рубежів та справжніми мисливцями за контрабандою.
Спанієль – давня порода, перші згадки про неї датовані ще X століттям
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
На рахунку їх маленьких носиків безліч випадків виявленої зброї, вибухівки та наркотичних речовин.
Батьківщиною цієї породи вважається Іспанія
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Незважаючи на мисливську вдачу, спанієлі є улюбленцями сім’ї та відданими напарниками на службі.
Спочатку цих собак використовували лише для полювання на дичину
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Незважаючи на мисливську вдачу, спанієлі дуже добрі, ласкаві та життєрадісні тварини
Кельтські племена завезли собак цієї породи до Британії, а звідти вони вже поширилися по всьому світу
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Щоб виховати такого напарника, потрібно бути вимогливим і послідовним.
Як відмінні мисливці, спанієлі чудово зарекомендували себе у прикордонній службі
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Кельтські племена завезли собак цієї породи до Британії, а звідти вони вже поширилися по всьому світу
Хоча ці собаки виведені були для полювання, вони часто є чудовими домашніми улюбленцями
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Але незмінним залишається їх весела вдача, енергійність та висячі вуха.
Існує кілька видів спанієлів, які відрізняються забарвленням, розмірами, довжиною вовни
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Спаніелі відрізняються забарвленням, розмірами, довжиною вовни, але спільними для всіх них є їхні весела вдача, енергійність і висячі вуха.

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"Щоб виховати такого напарника, потрібно бути вимогливим і послідовним. До цих собак не можна застосовувати фізичну силу та підвищувати голос.

Вони поєднують у собі розум та особливу слухняність, тому займатися дресируванням зможуть і початківці", – пояснюють прикордонники.

Вони переконують: попри на мисливську вдачу, спанієлі дуже добрі, ласкаві та життєрадісні тварини, вони є відданими напарниками на службі.

Раніше у Нацгвардії розповіли, як собаки-терапевти допомагають військовим.

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