"Спаніелі на варті державних рубежів": прикордонники показали своїх хвостатих напарників
На службі з охорони державного кордону перебуває чимало спанієлів. Як відмінні мисливці, вони стали незамінними помічниками прикордонників і справжніми мисливцями за контрабандою.
У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України кажуть, що спаніелі чудово себе зарекомендували на службі.
"На рахунку їхніх маленьких носиків безліч випадків виявленої зброї, вибухівки та наркотичних речовин", – зазначають вони.
Спаніелі відрізняються забарвленням, розмірами, довжиною вовни, але спільними для всіх них є їхні весела вдача, енергійність і висячі вуха.
"Щоб виховати такого напарника, потрібно бути вимогливим і послідовним. До цих собак не можна застосовувати фізичну силу та підвищувати голос.
Вони поєднують у собі розум та особливу слухняність, тому займатися дресируванням зможуть і початківці", – пояснюють прикордонники.
Вони переконують: попри на мисливську вдачу, спанієлі дуже добрі, ласкаві та життєрадісні тварини, вони є відданими напарниками на службі.
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