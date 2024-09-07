"Спаніелі на варті державних рубежів": прикордонники показали своїх хвостатих напарників

До цих собак не можна застосовувати фізичну силу та підвищувати голос.

На службі з охорони державного кордону перебуває чимало спанієлів. Як відмінні мисливці, вони стали незамінними помічниками прикордонників і справжніми мисливцями за контрабандою.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України кажуть, що спаніелі чудово себе зарекомендували на службі.

"На рахунку їхніх маленьких носиків безліч випадків виявленої зброї, вибухівки та наркотичних речовин", – зазначають вони.

Спанієль – давня порода, перші згадки про неї датовані ще X століттям Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Батьківщиною цієї породи вважається Іспанія Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Спочатку цих собак використовували лише для полювання на дичину Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Кельтські племена завезли собак цієї породи до Британії, а звідти вони вже поширилися по всьому світу Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Як відмінні мисливці, спанієлі чудово зарекомендували себе у прикордонній службі Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Хоча ці собаки виведені були для полювання, вони часто є чудовими домашніми улюбленцями Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Існує кілька видів спанієлів, які відрізняються забарвленням, розмірами, довжиною вовни Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Спаніелі відрізняються забарвленням, розмірами, довжиною вовни, але спільними для всіх них є їхні весела вдача, енергійність і висячі вуха.

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"Щоб виховати такого напарника, потрібно бути вимогливим і послідовним. До цих собак не можна застосовувати фізичну силу та підвищувати голос.

Вони поєднують у собі розум та особливу слухняність, тому займатися дресируванням зможуть і початківці", – пояснюють прикордонники.

Вони переконують: попри на мисливську вдачу, спанієлі дуже добрі, ласкаві та життєрадісні тварини, вони є відданими напарниками на службі.

Раніше у Нацгвардії розповіли, як собаки-терапевти допомагають військовим.