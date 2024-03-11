Як зареєструватися на НМТ-2024: покрокова інструкція

14 березня розпочалася реєстрація на Національний мультимедійний тест. Вона триватиме до 11 квітня включно.

Як зазначили в Українському центрі оцінювання якості освіти, вона відбувається у електронному форматі.

Насамперед потенційні учасники повинні створити на сайті УЦОЯО персональний кабінет, де мають вказати:

прізвище ім'я та по батькові,

дату народження,

паспортні дані,

номер картки платника податків (РНОКПП).

В установі зазначають, що паспорти, термін дії яких закінчився у період воєнного стану, залишаються дійсними. Також можна зареєструватися за чинною ID-карткою.

Про отримання РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків) слід подбати заздалегідь. Якщо вступник матиме сумніви щодо його достовірності, можна перевірити додаткові відмітки, які можуть бути в паспорті громадянина України або в закордонному паспорті, свідоцтві про народження або ж довідці про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Увійшовши в персональний кабінет, потрібно вказати контактні дані та обрати одну із категорій – "випускник поточного року" або ж "випускник минулих років".

"Випускник минулих років" обирають ті учасники, які вже закінчили школу і мають відповідний документ про це.

"Якщо ви навчаєтеся в школі / гімназії / ліцеї або на 1 чи 2 курсі коледжу або закладу професійної (професійно-технічної освіти) і лише цього року здобудете повну загальну середню освіту — вказуйте категорію "випускник поточного року" і вибирайте з переліку свій заклад освіти.

Документом, що підтверджує інформацію про рівень здобутої освіти, є довідка з місця навчання, у якій має бути зазначено, що ви "завершуєте здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2024 року в (назва закладу освіти)", – пояснюють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

За потреби варто пояснити, які спеціальні умови потрібно створити учаснику для проходження НМТ.

Далі необхідно вказати предмет на вибір, населений пункт в Україні або за її межами, де учасники планують складати тест, а також мову, якою будуть написані завдання. Якщо ж вони допустили помилки при виборі, внести зміни можна до 15 квітня.

Крім того, потрібно завантажити копії необхідних для реєстрації документів. Всю інформацію треба надіслати УЦОЯО на обробку, натиснувши відповідну кнопку на сайті. Важливо перед відправленням перевірити вказані дані на правильність.

Які документи потрібно буде завантажити?

копію документа, який посвідчує особу;

документ про здобуття повної загальної освіти для тих, хто закінчив школу раніше або довідку з місця навчання для тих учасників, які закінчують її у 2024 році;

картку платника податків.

Також можуть знадобитися свідоцтва про зміну імені, укладення або розірвання шлюбу за умови якщо в документах є розбіжності про персональні дані.

Якщо учасник потребує створення особливих освітніх умов, він має пред’явити медичний висновок (форма документа: № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання".

Для тих, хто подає документи іноземною мовою, потрібно мати нотаріально завірений переклад.

Для осіб, які відмовилися від прийняття РНОКПП та мають відповідну відмітку в паспорті, або іноземців, не зареєстрованих в Україні як платники податків, потрібен документ що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП.

Якщо ж з певних поважних причин вступник не може скласти тест, він має надати відповідний документ. Без підтвердження йому мають право відмовити у реєстрації, наголосили в УЦОЯО.

Особливості реєстрації тих учнів, які перебувають за кордоном

Якщо вступник перебуває за межами України, але навчається дистанційно, він має обрати опцію, що здобуває освіту в українській школі, і завантажити довідку, яка це підтверджує.

Тільки ті вступники, які цього року здобувають повну загальну середню освіту за кордоном, повинні вказувати це під час реєстрації, завантаживши нотаріально завірений переклад довідки з місця навчання.

Учасники, які живуть за кордоном так само матимуть можливість обрати предмет та населений пункт, де проходитимуть тестування.

Раніше ми розповідали про правила проведення НМТ у 2024 році.