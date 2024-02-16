Як підготуватися до НМТ з української літератури 2024: перелік творів та лайфхаки

Національний мультипредметний тест у 2024 році складається з трьох обовʼязкових предметів: української мови, математики та історії України.

До предметів, які можна складати на вибір, цьогоріч додали українську літературу.

Ймовірно, мультитест з української літератури буде потрібен абітурієнтам для вступу на гуманітарні, спеціальності. Можливо, цей предмет додадуть до переліку майбутнім маркетологам, припускає репетиторка Лідія Поворознюк. Поки заклади освіти не висунули вимоги, які предмети НМТ потрібно скласти для тієї чи іншої спеціальності.

Проте готуватися до тестування варто починати заздалегідь.

Разом з репетиторкою та вчителькою української мови та літератури Лідією Поворознюк розповідаємо про програму НМТ-2024 з літератури, які твори потрібно читати та як підготуватися до тестування.

Що входить до програми НМТ з української літератури 2024

Завдання НМТ з української літератури у 2024 році будуть засновані на тих самих програмах, що й тести ЗНО, розповідала в інтервʼю “УП.Життя” очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

“Єдине – тестування із цих предметів раніше не проводилося в комп’ютерному форматі. Тому варто зважати на те, що це будуть завдання, продемонстровані на екрані”, – додала вона.

Програма НМТ з української літератури складається з:

творів усної народної творчості;

давньої української літератури;

літератури кінця ХVІІІ – початку ХХ століття;

літератури ХХ століття;

творів українських письменників-емігрантів;

творів сучасної літератури.

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Крім творів, учасникам тестування потрібно також знати теорію літератури: жанри та літературні роди.



“Запамʼятовувати це варто під час читання творів. Окремо теорію вчити немає сенсу, вона має бути підкріплена. Ви маєте знати, що ці два твори є романами, а ось ці два – пʼєси”, – розповідає репетиторка.

Готуватися до мультитесту варто залежно від мети, яку ставить собі абітурієнт photographee.eu/depositphotos

Крім того, треба орієнтуватися в базових датах, а саме періодах. Бо у школі предмет “Українська література” – це радше історія української літератури. Твори вивчають за хронологічним принципом, не за тематичним, пояснює експертка.

“Відповідно, програма тестів НМТ і перевіряє знання цих хронологічних рамок. Ми маємо розуміти, що Григорій Сковорода – це бароковий письменник, а Михайло Коцюбинський – це модерний письменник. Тому потрібно розбиратися в періодизації, і тут часто допомагає, якщо люди складають також історію, яка є обовʼязковою цьогоріч”, – додає репетиторка.

За її словами, також треба знати основну біографію авторів, зокрема псевдоніми авторів та те, як називали цю людину інші (наприклад, Маруся Чурай — це «українська Сафо» чи «дівчина з легенди»).

Які твори потрібно прочитати до НМТ з української літератури

“УП.Життя” зібрала перелік творів, які потрібно прочитати, щоб скласти НМТ з української літератури. Деякі з них можна читати онлайн або слухати в аудіоформаті.

Усна народна творчість

Попри те, що переважна більшість завдань розрахована саме на відтворення інформації, вчити віршів на памʼять не потрібно, каже експертка. Достатньо знати їхній основний зміст та характеристику.

Підказка: якщо вірш висвітлює історичні події чи відомі постаті - це завжди історична пісня.

Давня українська література

Література давнього періоду може бути складною для сприйняття, проте варто завжди памʼятати про головне в творі: персонажів, місця та основні події.

Наприклад, у творах Сковороди особливу увагу варто звернути на мораль, а в уривках “Повісті..” на події, що відбуваються.

Література кінця ХVІІІ – початку ХХ століття

За словами Лідії Поворознюк, якщо на меті скласти НМТ з української літератури на максимальний бал, то твори потрібно читати повністю та звертати увагу на основні деталі.

“На ЗНО-2020 абітурієнтів спантеличила електрична мухобійка. У завданні потрібно було встановити відповідність між епізодами одного твору. Про електричну мухобійку йшлося у творі “Мина Мазайло”, це був винахід головного героя, про який він обмовився однією фразою. Але в скороченому переказі твору цієї деталі не було”, – розповіла Лідія Поворознюк.

Репетиторка також радить звертати особливу увагу на основних персонажів і з великих творів, і з віршів. В останніх також важливо запамʼятовувати художні засоби, такі як метафора, епітети чи персоніфікація. Кожен художній засіб можна підкріпити для себе кількома прикладами, це допоможе запамʼятати не лише їх, а й зміст твору.

“Приділіть більше часу на формування “паспорту твору”. Це можуть бути як і стандартні таблички, так комікси чи скетчбуки. Вам доведеться повернутися до них перед самим тестом, щоб відновити в голові прочитане”, - наголошує репетиторка.

Крім того, твір має бути цікавим читачу, інакше нічого не запамʼятається, каже Лідія Поворознюк. Якщо читати важко, можна спробувати послухати аудіокниги, дивитися візуалізації чи навіть огляди на твори.

Твір має бути цікавим читачу, інакше нічого не запамʼятається Olegkalina/depositphotos

Наприклад, “Кайдашеву сімʼю” ставлять у багатьох театрах. Це також може бути як варіант ознайомлення з твором. Проте варто врахувати, що деякі деталі можуть бути опущені.

Іван Котляревський:

“Енеїда”

“Наталка-Полтавка”

Тарас Шевченко:

“Катерина”

“Кавказ”

“Сон (У всякого своя доля…)”

“І мертвим, і живим, і ненарожденним…”

“Заповіт”

Пантелеймон Куліш:

“Чорна рада”

Іван Нечуй-Левицький:

“Кайдашева сім’я”

Панас Мирний:

“Хіба ревуть воли, як ясла повні?” – 1 та 4 частини;

Іван Карпенко-Карий:

“Мартин Боруля”

Іван Франко:

“Захар Беркут”

“Чого являєшся мені у сні?..”

“Мойсей”

Література ХХ століття

Михайло Коцюбинський:

“Тіні забутих предків”

“Іntermezzo”

Василь Стефаник:

“Камінний хрест”

Ольга Кобилянська:

“Valse mélancolique”

Леся Українка:

“Соntra spem spero!”

“Лісова пісня”

Микола Вороний:

“Блакитна Панна”

Олександр Олесь:

“Чари ночі”

“О слово рідне! Орле скутий!..”

Павло Тичина:

“О, панно Інно…”

“Пам’яті тридцяти”

“Ви знаєте, як липа шелестить…”

Максим Рильський:

“У теплі дні збирання винограду…”

Микола Хвильовий:

“Я (Романтика)”

Юрій Яновський:

“Майстер корабля”

Володимир Сосюра:

“Любіть Україну!”

Валер’ян Підмогильний:

“Місто”

Остап Вишня:

“Моя автобіографія”

“Сом”

Микола Куліш:

“Мина Мазайло”

Богдан-Ігор Антонич:

“Різдво”

Олександр Довженко:

“Зачарована Десна”

Андрій Малишко:

“Пісня про рушник”

Василь Симоненко:

“Ти знаєш, що ти – людина…”

“Задивляюсь у твої зіниці”

“Лебеді материнства”

Василь Голобородько:

“Наша мова”

Олесь Гончар:

“Модри Камень”

Григір Тютюнник:

“Три зозулі з поклоном”

Василь Стус:

“Господи, гніву пречистого…”

Іван Драч:

“Балада про соняшник”

Дмитро Павличко:

“Два кольори”

Ліна Костенко:

“Страшні слова, коли вони мовчать”

“Маруся Чурай”

Твори українських письменників-емігрантів

Іван Багряний:

“Тигролови”

Євген Маланюк:

“Уривок з поеми”

Як готуватися до НМТ з української літератури

Визначте свою мету

Готуватися до мультитесту варто залежно від мети, яку ставить собі абітурієнт, впевнена репетиторка.

“Якщо НМТ з літератури звалилося на абітурієнта раптово, то варто скласти список текстів, щоб зрозуміти, які великі романи, він не встигне прочитати. Умовно “Місто”, “Тигролови” чи “Хіба ревуть воли, як ясла повні”, – наголошує Лідія Поворознюк.

Якщо часу обмаль, то великі твори можна або слухати в аудіоформаті, або читати скорочено – і виписувати ключові моменти, радить експертка.

Сформуйте “паспорт” кожного твору

“Приділіть більше часу на формування “паспорту твору”. Це можуть бути як і стандартні таблички, так комікси чи скетчбуки. Вам доведеться повернутися до них перед самим тестом, щоб відновити в голові прочитане”, - наголошує вчителька української мови та літератури.

За її словами, з кожного твору абітурієнту потрібно знати:

перелік усіх персонажів;

який вигляд мали персонажі;

як автор описує характер персонажів;

в якому місці і коли розвиваються події.

“Фактично, всі власні назви, які зустрічаються у тексті, у нас мають бути десь записані. Це імена персонажів, назви місць, річок чи міст, про які згадується у творі. Наприклад, потрібно знати, що Степан Радченко плив Дніпром, а не якоюсь іншою річкою”, – наголошує репетиторка.

“Паспорт” можна формувати в довільному порядку. Пані Лідія також розповідає, що можна скористатися готовими візуалізованими посібниками, де можна креативно описувати прочитані твори та зберігати основне.

Приклад "паспорту" твору за зошитом Ганни Демʼяненко Ганна Демʼяненко

Зберіть “банк цитат”

При підготовці до НМТ потрібно звертати увагу на важливі цитати, якими автор у тексті описує персонажів чи місце, де відбуваються події.

Якщо ви читаєте текст в електронному форматі, то цитати зручно копіювати та збирати окремо, щоб перед іспитом можна було переглянути їх та пригадати ключові події.

Особливу увагу варто звернути на цитати про зовнішність та характер персонажів.

“Недостатньо просто запамʼятати, що Мотря якась експресивна жінка. Потрібно знати, як саме автор про це говорить у тексті”, – додає Лідія Поворознюк.

Підкріплюйте вивчене екранізаціями, аудіокнигами та оглядами

Готуватися до НМТ з української літератури лише за екранізацією твору не варто, адже вона не передає на 100% тексту, а лиш загальне розуміння змісту.

“Тому це можна робити для закріплення матеріалу і для того, аби твір викликав якісь емоції у читача,Не читаючи, можна скласти на прохідний бал чи навіть середній. Але якщо є висока планка, то тут потрібно готуватися відповідально, читати та опрацьовувати усі твори повністю”, – підсумовує реетиторка.

Проходьте онлайн-тести

За словами Лідії Поворознюк, в завданнях тесту з літератури основні акценти ставлять саме на відтворенні інформації та запамʼятовуванні фактів.

Важливо знати персонажів, опис, характеристики, жанри і хронологію. І Навколо цього будуються ключові запитання.

Тому для хорошої підготовки варто періодично проходити онлайн-тести минулих років.

Український центр оцінювання якості освіти уже опублікував демонстраційні варіанти тестів 2024 з усіх предметів та української літератури зокрема.



Також можна пройти безкоштовні курси та потренуватися у проходженні тестів. Наприклад:

Онлайн-тренажери тестів пропонує платформа iLearn;

пропонує платформа iLearn; На EdEra можна пройти 5-ти тижневий курс з порадами щодо складання НМТ з української літератури;

щодо складання НМТ з української літератури; У проєкті “Вчися вухами” пропонують огляди творів та авторів , що допоможе краще запамʼятати інформацію.

, що допоможе краще запамʼятати інформацію. Prometheus надає безкоштовний доступ до курсу по підготовці до тестування з української літератури.

Анастасія Коропецька, УП.Життя