Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали американські вчені

Доповнено о 13:10 07.10.2024

У перший день Нобелівського тижня, 7 жовтня, комітет обрав лауреатів у галузі фізіології та медицини.

Ними стали американські вчені Віктор Амброс та Гері Равкун, повідомляють у Фонді Нобеля.

Нагороду присудили їм за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.

У чому полягає відкриття?

Як зазначають у Фонді Нобеля, йдеться про "фундаментальний принцип", який визначає, як регулюється активність генів.

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"Інформацію, що зберігається в наших хромосомах, можна порівняти з інструкцією для всіх клітин нашого організму. Кожна клітина містить однакові хромосоми, а отже – абсолютно однаковий набір генів та інструкцій.

Проте різні типи клітин, такі як м'язові та нервові, мають дуже різні характеристики. Як виникають ці відмінності? Відповідь – у площині генної регуляції, яка дозволяє кожній клітині вибирати лише відповідні інструкції. Це гарантує, що тільки правильний набір генів є активним у кожному типі клітин", – пояснюють у Фонді.

Віктор Амброс та Гері Равкун зацікавилися тим, як розвиваються різні типи клітин. Вони відкрили мікроРНК – новий клас крихітних молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів.

Новий принцип регуляції виявився надзвичайно важливим для багатоклітинних організмів, зокрема для людини, геном якої кодує понад тисячу мікроРНК.

"Їхнє дивовижне відкриття відкрило абсолютно новий вимір генної регуляції. МікроРНК виявляються фундаментально важливими для розвитку та функціонування організмів", – додали у Фонді Нобеля.

Що відомо про лауреатів?

70-річний Віктор Амброс народився у місті Ганновер, штат Нью-Гемпшир. Він – професор Медичної школи Массачусетського університету.

Гері Равкуну 72 роки. Він родом з міста Берклі, штат Каліфорнія. Равкун працює молекулярним біологом у Массачусетській лікарні загального профілю та професором генетики в Гарвардській медичній школі.

Нагадаємо, минулого року лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини стали угорсько-американська біохімікиня Каталін Каріко та американський імунолог Дрю Вайсман.

Їхні відкриття мали вирішальне значення для розробки ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19 під час пандемії.