Журналістки написали про причетність ГО "Батько має право" до викрадення дітей: очільник відреагував образами

22 липня видання NGL.media опублікувало розслідування журналісток Мар’яни Вербовської та Наталії Онисько стосовно діяльності громадської організації "Батько має право", яку очолює Олександр Швець.

Журналістки стверджують, що ця організація причетна до викрадень 72 дітей під виглядом "захисту прав батьків", нагадує секту, а також приносить мільйони гривень її очільнику.

У відповідь Олександр Швець назвав матеріал "гарною рекламою", а NGL.media – "тампаксоорієнтованим ресурсом".

"Гарна реклама. Як завжди журналюшки, які роблять бабам матеріал за бабло, опосередковано роблять гарну справу, а саме: популяризують діяльність ГО "Батько МАЄ ПРАВО". Більше батьків дізнається, що їх права порушуються колишніми м*ндалінами", – написав Швець.

Чоловік заявив, що його організація є неприбутковою. Також він зробив низку сексистських заяв, у яких назвав жінок "спідницями", "бабами", "кошолками" і "мандалінами". Зокрема:

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"Кабінет Міністрів України дозволив мандалінам з дітьми безперешкодно поїхати за кордон. Їх чоловіки воюють, а величезна кількість жінок скакає по х*ям європейських чоловіків, намагаючись найти нове корито, яке буде їх утримувати"...

" ГО "Батько МАЄ ПРАВО" не дозволить перетворити чоловіків в Україні на підспідничників і зробити з України тампаксоорієнтовану державу"

ГО "Батько МАЄ ПРАВО" не дозволить перетворити чоловіків в Україні на підспідничників і зробити з України тампаксоорієнтовану державу" "Як і у кожному подібному дописі можна почитати про біль ображених мандалін, присипаний купою неправдивого лайна у бік ГО "Батько МАЄ ПРАВО" та психічних видумок виколупаних зі слабенького мозку. За бабло в Україні жінки готові хоч посмоктати, хоч статтю написати. Журналісточки не виключення".

На таку публікацію відреагувала громадська організація "Жінки в медіа".

"Коли не вистачає аргументів, у хід ідуть образи та звинувачення. До сексистських та мізогінних висловів онлайн вдався голова ГО "Батько має право" Олександр Швець", – написала організація.

За словами очільниці ГО "Жінки в медіа" Лізи Кузьменко, подібні вислови неприпустимі і порушують базові принципи прав людини та свободи слова.

"Журналістки, опублікувавши своє розслідування, стикнулися з мізогінією та сексизмом. Мета такого онлайн-цькування – дискредитація жінок-журналісток і підважування фаховості їхньої роботи", – вважає Ліза.

Водночас співавторка розслідування Наталя Онисько повідомила, що поки не звертатиметься до поліції.

"Щиро кажучи, я не трактую це як онлайн-насильство чи кібербулінг. У всякому випадку, на цей час ніхто не ламає наші соцмережі чи особисті скриньки. Це радше прояв безсилля і слабкості зі сторони цього угрупування та їхнього керівника Олександра Швеця.

Крім того, воно однозначно не спрямоване виключно проти авторок матеріалу чи нашої редакції, а загалом проти всіх жінок. І безсумнівно є гендерно зумовленим", – поділилась Наталія.

У коментарі "УП. Життя" журналістка додала, що поліціянти завжди можуть розглянути можливість порушення кримінальної справи за фактом публікації.

"Попри те, що діяльність цієї організації не є незаконною, але однозначно спрямована на підштовхування і провокування чоловіків до злочинів. У кримінальному кодексі (ст. 27) такі дії кваліфікуються як підбурення до злочину", – зауважила Наталя.

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Про що йдеться у розслідуванні?

Журналістки NGL.media Мар’яна Вербовська та Наталія Онисько провели розслідування стосовно діяльності громадської організації, яку очолює Олександр Швець, та встановили імена 72 жінок, які втратили дітей після розлучення через втручання ГО "Батько має право".

Журналістки заявили, що Швець і його поплічники причетні до викрадення дітей протягом 9 років. Вони описали випадки, коли дотичні до ГО "Батько має право" чоловіки викрадали дітей, не дозволяли їм спілкуватися з матерями, роками переховували дітей, а потім намагалися "узаконити" ситуацію.

Також NGL.media знайшли докази того, що Олександр Швець платить десятки і сотні тисяч експертам та юристам – ймовірно, за допомогу в тому, щоб відбирати дітей у матерів. Розслідувачі заявили, що Олександр Швець "створив фактично секту, засновану на ненависті до жінок", що "приносить йому мільйони".

Вони розповіли про схему, за якою працює ця організація, опитали постраждалих жінок, додали коментар юристки та інформацію про ймовірний прибуток засновника, дізналися про функції різних людей в організації, а також отримали доступ до телеграм-чату з інструкціями для новачків.