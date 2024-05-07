5 матеріалів "Української правди" потрапили до списку фіналістів конкурсу "Честь професії"
Оголосили фіналістів журналістського конкурсу "Честь професії"
Конкурс "Честь професії"/Facebook
Журналістський конкурс "Честь професії" оголосив шортліст фіналістів у 6 основних та 5 спецномінаціях. Серед них опинилися матеріали журналістів "Української правди", "Української правди. Життя" та "Економічної правди".
Всього цьогоріч на конкурс подали 1240 матеріалів, йдеться у дописі у Facebook.
Матеріали журналістів видань "Української правди" опинилися у таких номінаціях:
- "Найкращий репортаж": "Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300", Михайло Кригель у співавторстві з Ольгою Кириленко та Дмитром Ларіним ("Українська правда");
- "Найкраща аналітика": "Війна та корупція на "Антонові". Чи зможе Україна колись відновити будівництво літаків?", Богдан Мірошниченко у співавторстві з Даною Гордійчук ("Економічна правда");
- "Найкраще розслідування": "Батальйон Іспанія". УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів", Михайло Ткач у співавторстві з Катериною Каплюк ("Українська правда");
- Спеціальна номінація "Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання ґендерної рівності» від "Жінки в медіа": "Красива жінка, лясну її по попі". Що робити у випадку сексуальних домагань у війську", Анастасія Поя ("Українська правда. Життя");
- Спеціальна номінація "Журналістський внесок у ментальний розвиток українського суспільства"імені Наталії Луговської від Асоціації політичних психологів України: подкаст "Температура – нормальна", матеріал "Науковий погляд на біль втрати: як наш мозок реагує та як собі допомогти" – Наталія Бушковська (фрілансерка, "Українська правда").
З повним переліком фіналістів можна ознайомитися у Facebook-дописі конкурсу.
Переможця у спеціальній номінації від Наглядової ради конкурсу "За відданість професії за найтяжчих умов" оголосять на церемонії нагородження.
Нагадаємо, журналістська премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила номінантів 2024 року.