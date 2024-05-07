5 матеріалів "Української правди" потрапили до списку фіналістів конкурсу "Честь професії"

Журналістський конкурс "Честь професії" оголосив шортліст фіналістів у 6 основних та 5 спецномінаціях. Серед них опинилися матеріали журналістів "Української правди", "Української правди. Життя" та "Економічної правди".

Всього цьогоріч на конкурс подали 1240 матеріалів, йдеться у дописі у Facebook.

Матеріали журналістів видань "Української правди" опинилися у таких номінаціях:

З повним переліком фіналістів можна ознайомитися у Facebook-дописі конкурсу.

Переможця у спеціальній номінації від Наглядової ради конкурсу "За відданість професії за найтяжчих умов" оголосять на церемонії нагородження.

Нагадаємо, журналістська премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила номінантів 2024 року.