У МОН оновили склад піклувальної ради Міжнародної української школи: які її завдання

У Міністерстві освіти і науки оновили склад піклувальної ради Міжнародної української школи, яка дбає про українців, які здобувають освіту за кордоном.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Очолив піклувальну раду народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

Також до неї увійшли:

▲ Сергій Колебошин – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій;

▲ Валерія Іонан – заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції;

▲ Таміла Ташева – постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим;

▲ Андрій Шевченко – голова Місії Світового конгресу українців, ексзаступник міністра оборони України, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді (2015-2021 роки);

▲ Оксана Воронецька – заступниця директора громадської організації "Міжнародна українська школа Литви";

▲ Оксана Лебедєва – засновниця громадської організації "Gen.Ukrainian".

За словами міністра, за кордоном наразі перебувають понад 390 тисяч українських школярів.

Міжнародна українська школа дає їм можливість навчатися за програмами МОН на екстернатній формі та отримувати українські документи про освіту.

"Серед завдань МУШ є збільшення кількості партнерських освітніх центрів, підвищення якості освіти, пошук додаткового фінансування для розширення штату та допомога з використанням у роботі сучасних електронних інструментів", – повідомив Оксен Лісовий.

У коментарі для "УП. Життя" Роман Грищук назвав одним з позачергових завдань ради пошук директора МУШ, оскільки останні 5 років ці на цій посаді працює виконувач обов'язків.

"Друге - переформатування процесів і стратегій розвитку МУШ, щоб через екстернатну форму навчити більшу кількість дітей. Адже за кордоном чимало українських дітей і для когось екстернатний формат освіти – це єдина можливість тримати хоча б якийсь зв’язок з Україною.

Також – розвиток платформи МУШ для того, щоб екстернатна форма стала більш цифровізованою й зручною для дітей і батьків", – повідомив голова піклувальної ради.

Екстернатна форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання, за яким здобувач самостійно засвоює освітню програму.

Раніше ми повідомляли, що у МОН очікують, що реформа вищої освіти запрацює з наступного навчального року.