Оксфордський словник обрав слово 2024 року: у ньому ви можете впізнати себе

Оксфордський словник обрав словом 2024 року "brain rot". Воно відображає занепокоєння щодо нескінченного скролінгу в соціальних мережах та популярності неякісного контенту.

За brain rot проголосувало понад 37 тисяч людей, пише The Guardian.

Brain rot (буквально – "гниття мозку") – це передбачуване погіршення психічного або інтелектуального стану людини, що є результатом надмірного споживання контенту, який вважається тривіальним або нескладним.

Вперше цей термін використав Генрі Девіда Торо у своїй книзі "Волден", який вийшла у 1854 році.

Нова популярність brain rot почалася у 2024 році й використовується для відображення занепокоєння щодо впливу споживання надмірної кількості низькоякісного онлайн-контенту.

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Brain rot – слово року за версією Оксфордського словника Oxford University Press

За словами президент Oxford Languages Каспера Гратвола, brain rot говорить про одну з передбачуваних небезпек віртуального життя і про те, як ми використовуємо наш вільний час.

"Це, здається, повноправний наступний розділ у культурній дискусії про людство і технології. Не дивно, що так багато учасників голосування прийняли цей термін, підтримавши його як наш вибір цього року.

Я також вважаю захопливим той факт, що слово brain rot прийняли поколінням Z і поколінням Альфа – спільноти, які значною мірою відповідальні за використання і створення цифрового контенту, на який посилається цей термін", – каже Гратвол.

Також серед слів-номінантів цьогоріч були:

demure – стримана або відповідальна поведінка;

dynamic pricing – коли ціна на товар або послугу змінюється згідно із попитом;

lore – сукупність фактів і довідкової інформації, пов'язаної з кимось або чимось;

romantasy – жанр художньої літератури, що поєднує в собі романтику і фентезі;

slop – низькоякісний контент в інтернеті, створений за допомогою штучного інтелекту.

Обираючи переможця, видавництво Оксфордського університету взяло до уваги голосування громадськості, а також публічні коментарі та інші аналітичні матеріали, перш ніж оголосити його в неділю ввечері.

Нагадаємо, словом 2023 року, за версією Оксфордського словника, було сленгове rizz – скорочення від charisma (харизма).