На Рівненщині вулицями розгулює олень на ім'я Борис

У селі Зарічне на Рівненщині вулицями розгуляє контактний олень.

Його звуть Борис. Він – візитівка міста, розповіло Суспільне.

Але це не дика тварина – у нього є власник. 6 років тому Руслан Хрситюк купив оленя на Волині. Він хотів займатися розведенням тварин і мав 13 самок.

Руслан розповідає, що Борису до смаку яблука, груші, банани, буряки.

"Йому вже й пиво наливали. Такий хлопець, що любить все", – додає він.

Місцеві мешканці полюблять гладити та годувати Бориса. Розповідають, що у тварини є улюблений маршрут та місце для відпочинку.

А ще у Бориса є свій акаунт у TikTok, де навіть проводять прямі трансляції.

"Зарічне стало відоме на всю Україну завдяки Борису", – каже голова сільської ради Богдан Квачук.

Але додає, що закиди є – то квіточку примне, то тую на смак спробує.

Розповідь про Бориса

Наприклад, Петро Величко розповів, що Борис топче та об'їдає траву.