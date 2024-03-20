Ніяких "Солнишок" і "Ладоньок": мовний омбудсмен закликає перейменувати дитячі садочки

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав місцеві органи влади, військові адміністрації і власників приватних дошкільних закладів, щоб ті перейменували садки відповідно до норм українського правопису та стандартів державної мови.

"Часто вони мають російськомовний характер і не відповідають стандартам державної мови, а деякі – просто здоровому глузду", – зазначив Тарас Кремінь.

Вибірково перевіривши реєстр суб’єктів освітньої діяльності, в омбудсмена виявили такі назви: "Івушка", "Ладоньки", "Карандашкіно", "Солнишко", "Кузнєчік", "Васильок", "Топольок", "Зоренька", "Заїнька", "Черьомушки", "Рома+Машка", "КульБабочка", "Инжераш", "Мугурел", "Універсул прікіндеїлор", "Ендекерт", "Пачірта", "Монтессорі фемелі", "Британіка кідс", "Спік Інгліш", "Грінрайс кідс" тощо.

"Зросійщені назви переважно зустрічаються на теренах східних та південних областей України, але іншомовні покручі присутні скрізь, і цьому потрібно покласти край!

Маємо рішуче відстоювати пріоритет державної мови в усіх сферах життя, адже це – зміцнення національних інтересів та посилення національної безпеки", – наголосив Уповноважений.

Відповідно до статті 39 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", офіційні назви державних органів, підприємств, установ та організацій повинні бути українською мовою.

Написи на печатках, штампах, бланках і вивісках також мають бути державною мовою.

Назви англійською мовою позначати дозволено, але вони можуть бути розташовані лише з правого боку або внизу.