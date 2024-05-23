Космічний телескоп Евклід зробив надзвичайні зображення сяючих скупчень зірок і галактик

Телескоп робить можливим не тільки спостереження за космічними об'єктами, а й дослідження темного Всесвіту.

Європейське космічне агентство поділилося знімками, зробленими на телескоп Евклід. Його здатність створювати зображення у досі небачених деталях стануть основою для поглиблення знань про темний Всесвіт.

Про останню опубліковану групу з 5 знімків космосу повідомляє IFLScience.

Незважаючи на здатність телескопа робити детальні знімки міжзоряних планет, зоряних скупчень, а також виявляти нові карликові галактики, його основним завданням залишається дослідження властивостей темної матерії та темної енергії у Всесвіті.

Усе, за чим учені можуть спостерігати у Всесвіті, складається з матерії. Якщо звичайна матерія формує видимі об’єкти космосу, які притягуються між собою через гравітацію, темна матерія та темна енергія – невидимі. Про темний Всесвіт відомо небагато, зокрема те, що він не складається з елементарних частинок, як звичайна матерія, але впливає на гравітацію.

Спіральна галактика, зафіксована Евклідом. Європейське космічне агентство

"Евклід надзвичайно дивовижний. Усі галактики, усі зірки, усе, що ми бачимо із Землі, становить лише 5% Всесвіту.

Евклід допоможе нам виміряти непрямий вплив темної енергії та темної матерії, щоб ми могли краще зрозуміти, як вони функціонують. Ми все одно їх не побачимо, але можемо побічно виміряти їхній вплив. І це насправді дуже захоплююче!" – говорить про цінність знімків телескопа генеральний директор Європейського космічного агентства, доктор Йозеф Ашбахер.

На отриманих зображеннях скупчень видно кілька дуг світла та спотворені галактики. Цей ефект, коли масивний об’єкт так сильно змінює часопростір, що діє як масивне збільшувальне скло, називають сильним гравітаційним лінзуванням. Евклід здатний виявляти ці дуги, які підтверджують візуальне збільшення галактик.

Спостереження за подібними викривленнями науковці використовують для відстеження темної матерії, оскільки ця речовина взаємодія лише через силу тяжіння, а не світло.

Також Евклід може вимірювати форму галактик з високою точністю. За допомогою спотворень форм галактик астрономи можуть реконструювати розподіл темної матерії у трьох вимірах.

"Система орієнтування Евкліда є шедевром інженерії. Це гарантує, що ми можемо тримати телескоп зосередженим на одній точці протягом майже 600 секунд експозиції.

Це невелика особливість, але вона гарантує, що галактики не будуть розмиті технічними ефектами", – зазначив співробітник проєкту Евклід.

Крім того, космічний телескоп здатний відстежувати утворення зірок, допомагаючи науковцям краще розуміти еволюцію галактик та історію утворення зірок.

Раніше ми розповідали, як телескопу Евклід зробив перші повноколірні світлини космосу.

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