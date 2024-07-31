Горбачов: Треба зобовʼязати вчителів спілкуватися державною мовою у школі

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов висловив необхідність внесення змін до законодавства, щоб зобов'язати директорів та вчителів весь час спілкуватися виключно українською мовою на території закладів освіти.

Про це він заявив в інтервʼю "УП. Життя".

"У законі в директора школи чи вчителя немає обов’язку спілкуватися державною мовою. Він має володіти нею, а спілкуватися – ні. Я вважаю, що це треба змінити", – вважає Горбачов.

Омбудсмен наголосив на важливості чіткого визначення в законі, коли спілкування в закладі освіти має відбуватися виключно державною мовою.

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"Коли діти і вчителі між собою на перервах спілкуються російською, виникає юридичне питання – у цей час відбувається освітній процес чи ні? Я визначив би, що це освітній процес. Але тоді виникає питання оплати праці вчителів. Перерва – це робочий час? Якщо так, він має оплачуватися", – додав він.

Горбачов закцентував на необхідності закласти обов'язок вчителів весь час спілкуватися державною мовою і передбачити обов'язок дітей під час освітнього процесу спілкуватися виключно українською.

"Це шалено контраверсійне питання. Будуть крики, зойки, що це порушення прав. Але закон є закон, його треба (буде) виконувати. Якщо ми хочемо зберегти власну ідентичність, треба думати про те, що вона не завжди народжується лише від вмовлянь", – підсумував він.

Омбудсмен також висловив занепокоєння впливом соціальних мереж, як-от TikTok, на поширене серед молоді спілкування російською мовою.

"Україна програє війну в TikTok. Наразі середовище TikTok практично повністю російськомовне. Україні треба вкладати величезні кошти і, не побоюсь цього слова, блокувати весь російськомовний контент у TikTok, як це було зроблено з російськими сайтами в 2017 році", – вважає Горбачов.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Державної служби якості освіти, частка учнів і вчителів, які спілкуються українською мовою під час освітнього процесу та в побуті, зменшилася. На Сході та Півдні у побуті переважає російська.