"Передає настрій комфорту та гармонії": Pantone обрав головний колір 2025 року

Інститут кольору Pantone обрав колір 2025 року. Це світло-коричневий відтінок PANTONE 17-1230 під назвою Mocha Mousse.

На думку експертів, він передає глобальний настрій "зв'язку, комфорту та гармонії", йдеться на сайті інституту.

"Mocha Mousse – це зігрівальний коричневий відтінок, пронизаний багатством. Він живить нас, нагадуючи про смакові якості шоколаду та кави, відповідаючи на наше прагнення до комфорту", – описує колір року Pantone.

За словами виконавчої директорки інституту Літріс Айзман, Mocha Mousse є вишуканим і пишним, але водночас невибагливим і класичним. Він "розширює наше сприйняття коричневого кольору від скромного і приземленого до амбіційного і розкішного".

Віцепрезидентка Pantone Лорі Прессман каже, що це м'який відтінок, "якому притаманне багатство, чуттєве і заспокійливе тепло, що проникає в наше прагнення до комфорту і потурання простим радощам".

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В інституті розповідають, що Mocha Mousse може бути самостійним кольором або слугувати універсальною основою для мінімалістичних та деталізованих дизайнів.

"Цей вишуканий коричневий з ароматом какао, шоколаду та кави, дарує щоденну втечу, заслужену насолоду", – характеризують колір у Pantone.

Нагадаємо, кольором 2024 року був ніжно-персиковий відтінок PANTONE 13-1023 під назвою Peach Fuzz.