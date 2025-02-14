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Папу Римського госпіталізують з бронхітом: йому важко виголошувати промови

Олена Барсукова — 14 лютого, 13:55
Папу Римського госпіталізують з бронхітом: йому важко виголошувати промови
Папа Римський Франциск
Фото ілюстративне: neneosan/DEPOSITPHOTOS

Папу Римського Франциска госпіталізують до лікарні Аґостіно Джемеллі в Римі для лікування бронхіту.

88-річний Папа прибуде до медзакладу після ранкової аудієнції 14 лютого, повідомляє Vatican News.

"Сьогодні вранці після аудієнцій Папа Франциск буде госпіталізований в клініку Аґостіно Джемеллі для проведення необхідних діагностичних тестів і продовження стаціонарного лікування бронхіту", – йдеться в повідомленні Ватикану.

Понтифік уже кілька днів почувається хворим, тому доручав іншим служителям церкви виголошувати його промови.

Очільник Католицької церкви уже мав проблеми зі здоров'ям: у 21 рік йому видалили частину легені.

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На щотижневій аудієнції 12 лютого Франциск сказав, що "поки не може" читати власні промови, але з усмішкою додав: "Сподіваюся, що наступного разу зможу".

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