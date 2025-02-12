Великдень 2025: коли, як підготуватися та чому збігається з католицьким

Свящинники наголошують, під час приготування до свята слід зосередитися на так на приготуванні наїдків та прибиранні дому, як на своїй душі.

У 2025 році православні, греко-католики та римо-католики святкують Великдень в один день. Хоча різні конфесії по-різному підраховують дату Пасхи, нині вона збіглася і припадає на 20 квітня.

Воскресіння Ісуса Христа – одне з найбільших свят церковного календаря поруч із Різдвом. Попри це, історично склалося так, що його ніколи не святкували в одну дату.

Проте періодично він збігається у різних конфесій, однак цей збіг випадковий. Пояснюємо, чому так відбувається та нагадуємо, як традиційно відбувається підготовка до Пасхи.

Чому Великдень 2025 збігається у православних і католиків

Дату Великодня церква обраховує заздалегідь: на багато років вперед, залежно від того, яким календарем користується для літочислення – григоріанським (римо-католики) чи юліанським (православні, та греко-католики).

Святкування Пасхи у церквах різних конфесій іноді сходиться на одну дату, а часом, як торік у 2024 році, припадає навіть на різні місяці. Так відбувається тому, що для підрахунків використовують не лише сонячний (григоріанський чи юліанский) календар, а й одночасно місячний календар та неділю, яка є єдиною точно відомою часовою одиницею в цих обрахунках споконвіку.

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Аби обчислити день Великодня потрібні дати весняного рівнодення, першої повні після рівнодення та першої неділі після повні.

Раніше ми детально описували, як самотужки можна вирахувати дату Великодня.

Ось підрахунки для 2025 року: після 21 березня перший повний місяць випадає 12 квітня. Це субота, але оскільки повня наступає аж о 17.22, Великодньою неділею рахують вже наступну, 20 квітня. У християн східного обряду, які додали до 21 березня 13 днів, випала та ж повня 12 квітня. Навіть якщо додати до неї ще чотири дні (похибка за Метонієвим циклом) – Пасха випаде 20-го. Тому дати збіглися.

У світі періодично відбуваються перемовини, аби унормувати спільну дату Пасхи для представників різних церковних традицій.

Цьогоріч християни відзначають 1700-річчя з часу проведення першого Вселенського собору. Тоді вдалося упорядкувати питання спільної дати святкування для вірян на 15 століть. Цю екуменічну річницю згадав у своїй проповіді Папа Римський. Він також закликав встановити спільну дату Великодня для християн і додав, що католицька церква готова прийняти дату єдності.

Підготовка до Великодня

Готуватися до Великодня християни починають задовго до самого свята.

Після тижня Масниці, який цьогоріч припадає з 24 лютого по 2 березня, починається Великодній піст, який по-іншому ще називають Великим. Триває він 40 днів.

Після сорокаденного посту віряни відзначають Вхід Господа до Єрусалиму чи Вербну неділю. У 2025 році вона припадає на 13 квітня.

Останній тиждень перед Великоднем звуть Страсним тижнем. Кожен день цього періоду у храмах відправляють особливі служби та згадують поденно останні дні земного життя Ісуса Христа.

З суботи на неділю у Пасхальну ніч у християнських храмах відбувається всенічне бдіння, а вранці після служби – освячують пасхальні кошики.