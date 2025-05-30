Педагогам надаватимуть 1 рік відстрочки від мобілізації: постанова Кабміну

Кабмін ухвалив рішення про відтермінування відстрочки від мобілізації педпрацівникам на 1 рік

Кабінет міністрів України унормував надання на один рік відстрочки від мобілізації педагогічним (науково-педагогічним) працівникам.

Рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Які вимоги до педагогів

Відстрочка від призову на військову службу на 1 рік під час мобілізації на особливий період надаватиметься науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.

Відтермінування від мобілізації отримають також педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.

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Головною умовою є те, що вони мають працювати у закладах освіти, наукових установах чи організаціях за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Якщо особливий період в Україні продовжать, педагоги, які отримали відстрочку, мають подати до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

Це треба буде зробити не раніше, ніж за 1 тиждень до завершення попереднього встановленого указом президента строку проведення мобілізації.