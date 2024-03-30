Петиція щодо внесення змін до положення про інтернатуру набрала 25 тисяч голосів

Петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру за 2 дні набрала необхідну кількість голосів.

У тексті петиції, зокрема, йдеться про те, що 11 березня на сайті МОЗ опублікували проєкт наказу "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоровʼя України", який порушує низку прав студентів у сфері медичної освіти.

Автори просять уряд відкоригувати зміни, що планують внести до Положення про інтернатуру. Оскільки за їхніми словами зміни передбачають порушення прав студентів, зокрема:

▲ заборону на перехід на контрактну інтернатуру після навчання на бюджеті;

▲ та створюють нерівні умови розподілу для бюджетної та контрактної форм навчання.



Від так, у петиції просять відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру та спершу запровадити їх для абітурієнтів на медичні спеціальності 2024 року.

"Ми пропонуємо поліпшити умови проходження інтернатури за спеціальностями, яких потребує держава, наприклад: забезпечити офіційне працевлаштування за отриманою спеціальністю одразу після закінчення освітнього процесу для заохочення студентів-медиків обирати її під час вступу на інтернатуру", – йдеться в тексті документа.

Петицію опублікували 27 березня й станом на 12:00 30 березня вона набрала 25 285 голосів.

Раніше ми повідомляли, що комітет Ради зберіг у законопроєкті про мобілізацію відстрочку для аспірантів.