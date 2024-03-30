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Петиція щодо внесення змін до положення про інтернатуру набрала 25 тисяч голосів

Анастасія Поя — 30 березня, 12:15
Петиція щодо внесення змін до положення про інтернатуру набрала 25 тисяч голосів
Depositphotos

Петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру за 2 дні набрала необхідну кількість голосів.

У тексті петиції, зокрема, йдеться про те, що 11 березня на сайті МОЗ опублікували проєкт наказу "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоровʼя України", який порушує низку прав студентів у сфері медичної освіти.

Автори просять уряд відкоригувати зміни, що планують внести до Положення про інтернатуру. Оскільки за їхніми словами зміни передбачають порушення прав студентів, зокрема:

▲ заборону на перехід на контрактну інтернатуру після навчання на бюджеті;

▲ та створюють нерівні умови розподілу для бюджетної та контрактної форм навчання.

Від так, у петиції просять відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру та спершу запровадити їх для абітурієнтів на медичні спеціальності 2024 року.

Depositphotos/racorn

"Ми пропонуємо поліпшити умови проходження інтернатури за спеціальностями, яких потребує держава, наприклад: забезпечити офіційне працевлаштування за отриманою спеціальністю одразу після закінчення освітнього процесу для заохочення студентів-медиків обирати її під час вступу на інтернатуру", – йдеться в тексті документа.

Петицію опублікували 27 березня й станом на 12:00 30 березня вона набрала 25 285 голосів.

Раніше ми повідомляли, що комітет Ради зберіг у законопроєкті про мобілізацію відстрочку для аспірантів.

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