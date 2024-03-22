Комітет Ради зберіг у законопроєкті про мобілізацію відстрочку для аспірантів

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав надання відстрочки від мобілізації для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання.

Про це повідомила народна депутатка та членкиня профільного комітету Ірина Фріз.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комітету 22 березня, де розглядали поправки до законопроєкту №10449 про посилення мобілізації – депутати подали їх понад 4 тисячі.

"Всього розглянули вже 2105 поправок, ну тобто половина", – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Довкола відстрочки від мобілізації для аспірантів тривалий час точаться баталії.

Так, законопроєкт про посилення мобілізації, який 7 лютого депутати ухвалили в першому читанні, передбачав, що призову на військову службу під час мобілізації підлягатимуть аспіранти, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту.

Ця норма обурила Спільноту аспірантів, яка назвали її дискримінаційною.

Згідно з даними Міністерства освіти і науки, у 2023 році для навчання на аспірантурі виділили 2830 державних місць. А до вступу (в аспірантуру і докторантуру, де виділили 311 держзамовлень) зарахували 19 138 людей.

Також у Спільноті вважають, що аспіранти своїми розробками роблять великий внесок в оборону нашої держави.

"З 2022 року значно збільшилася кількість досліджень, спрямованих на розробку та створення високоточної техніки для ЗСУ.

Окрім цього, багато наукових робіт стосуються розробки дронів, кіберзахисту, створення міцніших та легших матеріалів для виробництва броні, забезпечення інноваційних методів та засобів медичної допомоги для використання на полі бою, покращення систем шифрування військових зв'язків", – наголосили в Спільноті.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у відповідь на коментарі у Facebook розповів, що законопроєкт про мобілізацію не узгоджували з МОН.

Раніше ми розповідали, чи можуть родичі загиблих цивільних отримати відстрочку від мобілізації.