Як розпізнати у підлітка негативне ставлення до власного тіла? Поради МОЗ

Підлітки не рідко відчувають сором’язливість, коли в процесі росту їхні тіла змінюються. Особливості своєї зовнішності вони можуть сприймати як вади, тож чимало з них шукають способи боротьби з тим, що викликає невдоволення, або замикаються у собі.

"Через телешоу, фільми та зображення у соціальних мереж у дівчат-підлітків може скластися враження, що моделі та знаменитості мають ідеальне тіло та бездоганну шкіру.

Чимало хлопців-підлітків порівнюють себе зі спортсменами та кінозірками. Вони відчувають незадоволеність, якщо їхні власні тіла не відповідають штучним стандартам", – зазначає Олег Швець, президент Асоціації дієтологів України, консультант із громадського здоровʼя Міністерства охорони здоров’я України.

У процесі адаптації до змін свого діла деякі підлітки переживають депресію, у них з’являються розлади харчової поведінки та інші небезпечні для здоров’я порушення.

Як розпізнати загрозливі стани дитини?

Щоби своєчасно помітити проблему, фахівець МОЗ рекомендує батькам звернути увагу на те, що сигналізує про ознаки нездорового образу тіла у дітей. Зокрема:

чи дитина розглядає та оцінює себе лише з огляду на зовнішність;

як дитина описує себе, свій фізичний розвиток і привабливість;

чи дотримується рестриктивних дієт, пов’язаних із обмеженнями у харчуванні;

чи часто коментує вагу та зовнішній вигляд інших підлітків;

чи має низьку самооцінку.

"Батьки можуть мати більший вплив, ніж вважають. Тож, варто допомогти дитині пережити цей важкий період та створити позитивне сприйняття власної зовнішності, незалежно від розміру чи форми тіла", – стверджує Олег Швець.

Як батькам допомогти дитині сприймати власне тіло?

Оскільки дитина уважно стежить за способом життя, харчовими звичками та поглядами батьків, слід намагатися бути для неї зразком для наслідування. Дорослим важливо звертати увагу на те, що вони транслюють, і починайте зміни з себе: більше рухатися, займатися спортом і здорово харчуватися.

"Пам’ятайте: дитина переймає й ваше ставлення до вашого власного тіла. Якщо ви постійно критикуєте свою вагу, шкіру чи волосся, дитина навчиться зосереджуватися на своїх недоліках, а не на позитивних якостях.

Стежте за коментарями, які ви робите про зовнішність інших людей. Уникайте стереотипів, упереджень і таких слів, як "потворний", "огрядний" тощо", – каже фахівець.

Не варто робити критичних зауважень щодо зовнішності своєї дитини. Навіть жартома.

"Якщо дитина має проблеми із зайвою вагою, вона і так про це знає. Ваші коментарі можуть лише погіршити проблему. Замість цього робіть підлітку компліменти: про гарну усмішку чи сорочку, яка пасує до очей.

Коли ви даєте позитивний відгук, ви створюєте здоровий образ тіла. Заохочуйте інші здорові звички, як-от особиста гігієна та постава, здоровий сон та регуляція стресу, прогулянки та відвідування спортзалу", – переконують у МОЗ.

За потреби рекомендують також звертатися до спеціалістів, які розроблять для дитини план харчування та фізичної активності.

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Щоб підліток зміг прийняти власне тіло, батькам також слід навчити його критично ставитися до популярних образів. Адже "ідеальні", часто покращені зображення тіла, які діти бачать по телебаченню та в соціальних мережах, здебільшого викривлюють реальність.

"Такі зображення можуть переконати будь-кого, що вони занадто товсті чи худі, занадто низькі або високі. Поясніть дитині, як працює індустрія зірок та краси: що часто зображення є відредагованими, а над образами працюють стилісти, візажисти та навіть хірурги", – зазначає консультант із громадського здоровʼя .

Він також закликає надавати пріоритет іншим якостям дитини, замість концентрування на зовнішніх особливостях.

"Підтримуйте таланти та навички дитини, які не базуються лише на зовнішньому вигляді, такі як музика, спорт, мистецтво та волонтерська діяльність. Виявляйте інтерес до занять дитини. Хваліть все, що вам подобається: почуття гумору, увагу до навчання, піклування про молодших братів і сестер", – пояснює Олег Швець.

Ознаки розладів харчової поведінки

Через невдоволення своєю зовнішністю дівчата нерідко страждають частіше страждають від розладів харчової поведінки, як-от нервової анорексії чи булімії.

Хлопці зазвичай не так багато говорять про проблеми зі сприйняттям власного тіла, але це не означає, що їх у них немає. Вони також можуть страждати від розладів харчової поведінки, проте батькам і лікарям важче їх розпізнати.

Першим важливим сигналом наявності розладів є зміна ваги чи харчових звичок дитини.

До симптомів анорексії належать:

велика втрата ваги;

заперечення голоду;

суворі обмеження у харчуванні;

забагато тренувань;

слова, що дитина почувається товстою;

небажання бути в соціумі.

Серед симптомів булімії:

відвідування вбиральні відразу після їди;

споживання великих порцій без збільшення ваги;

застосування проносних або сечогінних засобів;

ізоляція.

"Якщо ви помітили будь-які з цих ознак у дітей, зверніться до лікаря. Пам’ятайте, головне – це профілактика. Якщо вжити заходи на ранній стадії формування образу тіла у дітей, це допоможе запобігти проблемам із самооцінкою, які можуть призвести до розладу харчової поведінки", – закликає фахівець.