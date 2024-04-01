Чому пил зі Сахари накрив Україну і як мінімізувати шкоду для організму

Більшість областей України накриває пил з африканської пустелі Сахара, внаслідок чого місцями виникло легке погіршення видимості.

Українців закликали зачиняти вікна в приміщеннях, оскільки пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, літніх і дітей.

Це, зокрема, стосується киян, оскільки в столиці зафіксували високий рівень забрудненості повітря.

Про те, скільки триватиме запилення та як воно може вплинути на здоров’я "Українська правда. Життя" запитала в синоптикині Наталки Діденко та лікарки-кардіологині Наталі Кошлань-Василишин.

Чи вплинув пил на потепління?

За словами синоптикині, потепління, яке спостерігається в перший день квітня, перевищує кліматичну норму, оскільки воно характерне для кінця квітня.

Потепління до України, зазвичай, приходить із південних широт. Цього разу його принесли повітряні маси з північних районів Африки.

Разом із вітром до України прилетіли часточки пилу з пустелі.

"Для нашої території запилення не є аномальним явищем. Не варто плутати запилення із пиловою бурею. Перенесення пилу час від часу трапляється, втім, з іншого континенту – не часто.

Це свідчить про те, що пил піднявся на доволі велику атмосферну висоту і вітром його принесло аж до нас", – зазначила Наталка Діденко.

Скільки триватиме запилення і що буде після?

2 квітня через сильний вітер запилення може поширитися на значну територію України, каже синоптикиня.

Однак у західних областях місцями очікуються дощі та зниження температури, які "освіжать" повітря.

"З 3 по 5 квітня очікується невеличке похолодання й дощова погода, тому відповідно, через 2-3 дні слід очікувати покращення якості повітря", – каже фахівчиня.

Як запилення впливає на організм людини?

На самопочуття українців передусім може вплинути різка зміна погоди.

За словами лікарки, це може спричинити порушення водного балансу в організмі, пересихання слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і, як результат, – загострення хронічних захворювань дихальної системи.

У таких умовах передусім важливо пити достатньо чистої води.

"Це стосується усіх людей, проте найбільш вразливими є діти та люди старшого віку. У дітей можуть бути недостатньо розвиненими захисні механізми, а у людей старшого віку погіршуватимуть виділення шкідливих часточок з верхніх дихальних шляхів через дегенеративні зміни війчастого шару епітелію", – каже Наталія Кошлань-Василишин.

Чи можна виходити на вулицю?

За словами лікарки, коли повітря забруднене, бажано обмежити провітрювання приміщення в денний час доби. У квартирі рекомендовано провести вологе прибирання.

"Не варто повністю уникати виходу на вулицю. У вечірній і ранковий час, коли вологість повітря вища, а температура – нижча, можна прогулятися вулицями.

Якщо ж буде повідомлено про посилення швидкості вітру чи значне підвищення температури, бажано уникати перебування на вулиці", – додала лікарка-кардіологиня.

Раніше ми розповідали про те, звідки береться пил, як його позбутися та як він впливає на наше здоров’я.